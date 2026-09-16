Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un presunto caso de maltrato animal ha encendido las alarmas entre los habitantes de la comuna 12 de Ibagué. Según una denuncia ciudadana divulgada recientemente, un perro estaría siendo mantenido “día y noche” amarrado en una vivienda del barrio Rosabadillo, hecho que ha generado inquietud por el estado en el que se encontraría el animal. De acuerdo con la persona que hizo pública la situación, el perro presentaría aparentes señales de descuido y permanece constantemente restringido, lo que ha generado una profunda preocupación en torno al bienestar del animal.

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La denuncia fue realizada con el objetivo de poner en conocimiento de las autoridades la posible vulneración de los derechos del perro, buscando que estas puedan actuar para constatar su situación. De acuerdo con la información recogida en la denuncia, la residencia en cuestión está ubicada en una subida del barrio Rosabadillo, antes de la iglesia del Divino Niño. Al llegar a la mencionada subida y girar la vuelta, se encuentra la vivienda señalada, que sería la única situada en ese tramo específico del sector. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para la atención del caso radica en que la vivienda carecería de una nomenclatura visible. Esta ausencia de numeración o señalización dificulta el reporte formal y complica la labor de las autoridades al momento de ubicar exactamente el sitio señalado.

La persona que reportó la presunta situación de maltrato manifestó su interés por que el caso pueda ser examinado directamente en el lugar por las autoridades competentes. De esta forma, se espera determinar de manera precisa cuáles son las condiciones reales en las que permanece el perro y establecer si existe o no una vulneración de sus derechos. La situación resalta la importancia de la denuncia ciudadana y de la necesidad de contar con información clara y precisa que permita la intervención oportuna ante posibles casos de maltrato animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se reportó el posible caso de maltrato animal en Ibagué?

El posible caso de maltrato animal se reportó en la comuna 12 de Ibagué, específicamente en una vivienda ubicada en una subida del barrio Rosabadillo, antes de llegar a la iglesia del Divino Niño. Aunque la casa no tiene nomenclatura visible, los denunciantes esperan que las autoridades puedan localizarla para verificar el estado del perro.

¿Por qué es difícil atender denuncias de maltrato animal cuando no hay dirección exacta?

La ausencia de una dirección exacta o nomenclatura visible complica que las autoridades lleguen al sitio y verifiquen la situación denunciada. Sin información precisa, se dificulta la rápida ubicación de la vivienda y la intervención eficaz en casos de presunto maltrato animal, como sucede en el barrio Rosabadillo de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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