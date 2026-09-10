Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En el kilómetro 2,5 de la vía Ibagué–Alvarado se encuentra el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), un lugar dedicado a la protección y recuperación de perros y gatos que han vivido difíciles situaciones. Allí, muchos de estos animales han llegado tras atravesar episodios de maltrato o después de accidentes de tránsito, circunstancias que han marcado su historia y que ahora buscan dejar atrás con el apoyo del equipo de CAPA.

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De acuerdo con la información compartida por el propio CAPA, estos animales —tras ser rescatados— reciben atención veterinaria integral y los cuidados que necesitan para recuperarse. Solo después de este proceso, quedan habilitados para iniciar una nueva etapa en sus vidas: la posibilidad de integrarse a un hogar donde reciban amor y protección.

Dixon Mendoza, quien se desempeña como asesor del CAPA, hizo un llamado especial a los habitantes de Ibagué para que se acerquen a las instalaciones y conozcan a los animales disponibles para adopción. Según sus palabras: “Queremos invitar a los ibaguereños a que se acerquen al CAPA, los conozcan y se den la oportunidad de llevar a casa un nuevo integrante de la familia. Adoptar es darle una segunda oportunidad a un ser sintiente que necesita amor y protección”. Sus declaraciones resaltan la importancia de no solo abrir la puerta de un hogar, sino de transformar positivamente la vida de estos seres, que han pasado dificultades y que tienen mucho afecto por entregar.

El procedimiento de adopción, de acuerdo con el CAPA, se realiza directamente en sus instalaciones. Las personas interesadas pueden acercarse, interactuar con los perros y gatos disponibles y gestionar el proceso correspondiente presentando una fotocopia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público, documentos requeridos para formalizar la adopción.

Mendoza enfatizó que “la invitación es a que no solamente vengan a conocerlos, sino que también se animen a adoptar responsablemente. Cada uno de estos animales tiene una historia, pero también tiene mucho amor para entregar. Una familia puede hacer toda la diferencia en la vida de estos peluditos”. Con este mensaje, se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto positivo de la adopción responsable de animales de compañía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el proceso para adoptar un animal en el CAPA de Ibagué?

Para adoptar un animal en el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de Ibagué, usted debe acercarse personalmente a sus instalaciones. El sitio permite que los interesados conozcan a los perros y gatos disponibles. El trámite de adopción requiere presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público, documentos que se deben entregar para formalizar el proceso y asegurar la protección del animal.

¿Qué significa adopción responsable de animales de compañía?

La adopción responsable de animales de compañía implica no solo brindar un hogar, sino también compromiso a largo plazo para su bienestar. Esto incluye proporcionar alimentación, atención veterinaria, cariño y asegurar que el animal no vuelva a sufrir abandono o maltrato. Según Dixon Mendoza, del CAPA, adoptar responsablemente puede cambiar la vida de estos animales y llenarla de amor y reciprocidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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