Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Adoptar un animal de compañía en Bogotá va mucho más allá de brindar un simple refugio; se trata de entregar amor sin condiciones y de abrirle las puertas del hogar a seres que han pasado por difíciles circunstancias. Así lo destaca el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que invita a la ciudadanía a sumarse a las nuevas jornadas de adopción programadas para septiembre de 2026, según información oficial difundida por el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

Sigue a PULZO en Discover

En estas jornadas, perros y gatos que han sido rescatados tras haber sufrido abandono, maltrato o situaciones de vulnerabilidad, esperan ser elegidos por familias interespecie dispuestas a ofrecerles una segunda oportunidad. Todos los animales disponibles han recibido atención y procesos de rehabilitación por parte del IDPYBA, con el fin de garantizar su adecuado estado de salud y reducir riesgos al integrarse a nuevos hogares, conforme indica el Instituto.

Las actividades se realizarán en diferentes lugares de Bogotá. El domingo 13 de septiembre, la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá (carrera 106A # 67-02), será el primer escenario para la jornada. Además, el sábado 19 de septiembre el evento tendrá lugar en el Parque El Nogal, brindando así opciones en distintos puntos de la ciudad para facilitar la participación de los capitalinos.

Para quienes deseen adoptar, existen requisitos claros y específicos que buscan garantizar la idoneidad y el compromiso de los futuros adoptantes. Entre ellos está la importancia de que la decisión sea consensuada y definitiva para toda la familia, así como estar dispuestos a asistir a la entrevista y al proceso de verificación. También se exige llevar, según corresponda, los implementos necesarios: pechera y traílla para perros, bozal de canasta en caso de perros de manejo especial, y guacal o morral especial para los gatos. Es indispensable presentar fotocopias de la cédula y un recibo de servicio público, además de material visual (fotos y videos) del hogar donde vivirá el animal.

De acuerdo con el IDPYBA, estas jornadas representan un esfuerzo institucional por transformar vidas y construir una ciudad más compasiva con los animales, situación que puede seguirse también a través de sus publicaciones en redes sociales donde dan a conocer más detalles de cada encuentro de adopción.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar un animal de compañía en Bogotá?

Quien desee adoptar un animal con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal debe estar seguro de que la adopción es una decisión definitiva, aprobada por todos en el hogar. Se requiere asistir a una entrevista y cumplir el proceso de verificación, presentar fotocopia de la cédula y de un servicio público, llevar pechera y traílla para perros o bozal para perros de manejo especial, y guacal o morral para gatos. También es necesario mostrar fotos y videos del lugar donde vivirá el animal.

¿Dónde y cuándo se realizarán las jornadas de adopción de animales en Bogotá en septiembre de 2026?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal organizará dos jornadas de adopción en septiembre de 2026: la primera será el domingo 13 de septiembre en la Unidad de Cuidado Animal (en Engativá, barrio El Muelle), y la segunda el sábado 19 de septiembre en el Parque El Nogal, según la agenda divulgada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.