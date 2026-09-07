Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Lucas Francesco Murillo García, un niño de siete años originario de Cúcuta, ha logrado captar la atención y el apoyo de muchos colombianos con su emotiva historia. Su lucha contra una compleja cardiopatía congénita llegó a un nuevo momento crucial este lunes, cuando fue trasladado de emergencia hasta Santander, debido a su frágil estado de salud. El traslado se realizó en un avión medicalizado perteneciente al Hospital Internacional de Colombia (HIC), recurso indispensable ante los riesgos que implica para Lucas viajar en un vuelo comercial debido a sus condiciones médicas.

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El menor fue remitido a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde permanece bajo el cuidado de un equipo especializado que lo ha acompañado prácticamente desde su nacimiento. Este lunes, Lucas debía someterse a un cateterismo cardíaco, procedimiento fundamental dentro de la serie de atenciones médicas requeridas por la grave condición de su corazón. Un cateterismo cardíaco es una técnica utilizada para diagnosticar y tratar problemas cardíacos introduciendo un tubo delgado en un vaso sanguíneo que lleva hasta el corazón. Se trata de un procedimiento que demanda un equipo altamente capacitado y una infraestructura hospitalaria avanzada.

La preocupación y el cariño de la comunidad han estado presentes en todo momento. Antes de su intervención, Lucas dirigió un mensaje a quienes han seguido su historia: "Recen por mí", pidió el menor. Sumada a esa solicitud, su familia le pidió a la comunidad mantener el apoyo, especialmente a través de la oración y la compañía espiritual, en la esperanza de que el procedimiento ayude a su recuperación.

La batalla de Lucas contra su enfermedad no es reciente. Luis Murillo, su padre, explicó que el niño ha atravesado un recorrido difícil desde sus primeros días, con un total de 19 intervenciones médicas realizadas en la misma fundación. Estos datos reiteran la gravedad y la persistencia de la afección de Lucas, así como la dedicación del equipo médico y de su familia para darle una mejor calidad de vida. La historia de Lucas, citada en la información recolectada, representa la resiliencia y la esperanza frente a la adversidad, mientras se aguarda que el cateterismo cardíaco le permita seguir adelante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un cateterismo cardíaco y para qué se utiliza en pacientes pediátricos?

El cateterismo cardíaco consiste en la introducción de un tubo o catéter en un vaso sanguíneo para llegar al corazón. En pacientes pediátricos, suele utilizarse tanto para diagnosticar anomalías cardíacas como para tratar ciertas condiciones sin requerir cirugía abierta, en especial en casos de cardiopatías congénitas como la que tiene Lucas Francesco Murillo García.

¿Por qué fue necesario trasladar a Lucas Francesco Murillo García en un avión medicalizado?

El traslado de Lucas se llevó a cabo en un avión medicalizado del Hospital Internacional de Colombia (HIC) debido a su delicado estado de salud y para minimizar los riesgos que conllevaría un viaje en un vuelo comercial. Este medio de transporte especializado garantiza condiciones médicas y monitoreo constantes durante el trayecto, cruciales en casos tan delicados como el de Lucas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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