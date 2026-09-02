Integrantes de la Fuerza Pública lograron evitar una nueva tragedia en el departamento de Norte de Santander tras frustrar un inminente atentado terrorista en la ciudad de Cúcuta. Tropas del Ejército Nacional localizaron un vehículo que había sido reportado como hurtado y que se encontraba abandonado y cargado con potentes explosivos, el cual pertenecería a estructuras urbanas del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El hallazgo se produjo en el corregimiento de Agua Clara, sobre la vía que comunica hacia el municipio de Puerto Santander, según informó Blu Radio.

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Esta nueva acción criminal neutralizada por el Estado se conoce apenas 24 horas después del devastador atentado con carro bomba perpetrado contra la estación de Policía del municipio de Los Patios —perteneciente al área metropolitana de Cúcuta—, un hecho violento que dejó un saldo preliminar desolador: un civil fallecido, once personas heridas y dos uniformados gravemente lesionados, uno de ellos con la mutilación de una de sus extremidades.

Frente a la escalada violenta en la región nororiental, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la efectiva acción militar que permitió neutralizar la amenaza y dio paso al lanzamiento de una ofensiva frontal para desarticular las redes urbanas de apoyo de los grupos armados ilegales.

De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, la coordinación de estas acciones criminales recae directamente sobre cabecillas urbanos identificados bajo los alias de ‘David’ y ‘Nay’ o ‘Nike’, quienes ya fueron catalogados como objetivos prioritarios para la Fuerza Pública. Por información certera que permita su individualización, ubicación y captura, las autoridades dispusieron el pago de recompensas de hasta 800 millones de pesos y 150 millones de pesos, respectivamente.

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Los expedientes de inteligencia señalan que alias ‘David’ acumula cerca de cinco años de presencia en Cúcuta, tras haber delinquido previamente en la convulsionada subregión del Catatumbo. Al sujeto se le atribuyen delitos graves como terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio, destacándose además por su experticia en el manejo y acondicionamiento de artefactos explosivos. Por su parte, a alias ‘Nay’ o ‘Nike’ se le atribuye una trayectoria de aproximadamente tres años dentro de la estructura urbana del ELN, fungiendo como pieza clave en la coordinación logística, la planeación de atentados y su presunta participación en hechos de desplazamiento forzado y tráfico de armas, de acuerdo con la emisora.

Las autoridades mantienen un riguroso dispositivo de seguridad y control territorial en toda el área metropolitana de Cúcuta para contrarrestar nuevas pretensiones terroristas y garantizar la tranquilidad de los habitantes en la zona de frontera.