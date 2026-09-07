Por: El Espectador

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Bucaramanga fue el epicentro de la cultura literaria y artística con el cierre de la edición 24 de Ulibro, feria que concluyó el 6 de septiembre con la destacada presentación de Claudio Narea, guitarrista de la reconocida banda chilena “Los Prisioneros”. De acuerdo con los organizadores del evento, la feria recibió la asistencia de más de 70.000 personas, consolidándose como un referente nacional en la promoción de la lectura y las artes.

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Durante diez días se llevaron a cabo cerca de 400 actividades diversas, que incluyeron conversatorios, encuentros con autores y autoras, lanzamientos de libros, conciertos, obras teatrales, talleres y tertulias. Estas propuestas culturales contaron con la participación de 500 invitados, entre los que figuraban escritores, poetas, músicos, artistas y representantes de editoriales, lo que evidenció la magnitud y diversidad del evento.

Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, resaltó el papel de la feria en la formación de públicos infantiles al confirmar que más de 10.000 niños y niñas participaron en actividades centradas en la lectura, la escritura y la oralidad. Por su parte, la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) destacó que, a lo largo de toda la programación, se fortalecieron los espacios dirigidos a autores y editoriales independientes. Según información compartida por la universidad, 62 escritores fueron seleccionados para presentar sus obras y hubo más de 20 editoriales participando activamente.

Uno de los momentos cumbre de Ulibro fue la presencia de Claudio Narea, quien presentó su libro “Los Prisioneros: Biografía de una amistad” y ofreció el recital de clausura. La audiencia disfrutó temas emblemáticos, como “El baile de los que sobran” y “Tren al sur”. Además, la Unab informó que dentro de la feria, más de 20 stands de editoriales independientes ofrecieron sus publicaciones, con nombres como Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos entre las destacadas.

Entre los espacios más concurridos estuvieron el pabellón infantil y el dedicado al cómic. De acuerdo con lo señalado por la universidad, el público aficionado a la cultura ‘geek’ también encontró espacios para adquirir productos como stickers, libretas y pines, dinamizados por distintos emprendimientos, lo cual amplió la apuesta comercial y cultural de la feria Ulibro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades principales se realizaron en la feria Ulibro 2023?

En la edición 24 de Ulibro se llevaron a cabo cerca de 400 actividades, entre las que se incluyeron conversatorios, encuentros con autores, lanzamientos de libros, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias. Estas actividades contaron con la participación de 500 invitados de diferentes áreas culturales y artísticas, de acuerdo con la información proporcionada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

¿Cómo fue la participación de los niños y la presencia de editoriales independientes en Ulibro?

Más de 10.000 niños y niñas asistieron a la feria y participaron en actividades de fomento a la lectura, la escritura y la oralidad, según afirmó Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural. Además, la feria fortaleció los espacios para autores y editoriales independientes, con 62 escritores presentando sus obras y más de 20 editoriales participando activamente en la programación, según datos de la Unab.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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