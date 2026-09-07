Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Juancho no es real, pero representa una dolorosa realidad: el rostro invisible del suicidio en el Cesar. Este personaje ficticio, creado a partir de los patrones observados en las cifras de Medicina Legal, ilustra cómo una crisis puede desarrollarse a puertas cerradas, sin necesidad de una frase clara sobre el deseo de morir y, muchas veces, sin que la propia persona sepa expresar lo que vive.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las cifras de Medicina Legal recopiladas entre 2019 y el corte parcial de 2026, en el Cesar se registraron 543 muertes por suicidio. La mayoría de las víctimas fueron hombres (443 de los casos). El fenómeno ocurre mayormente en viviendas (433 de los casos), reforzando el llamado a estar atentos a los cambios de comportamiento en el entorno cercano. Las horas más críticas se concentran entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana, y los meses más afectados fueron enero y abril, según datos de la entidad. Los días martes, domingos y lunes registraron el mayor número de casos.

El perfilamiento no es una sentencia ni una forma de encasillar: hombres entre 18 y 44 años lideran las estadísticas, pero cualquier persona puede verse afectada. Los datos ponen en evidencia que la prevención debe expandirse más allá de jóvenes escolares, alcanzando también a adultos que atraviesan rupturas, problemas económicos o consumo de sustancias. De hecho, de los 543 casos, 239 no tienen una razón determinada, lo que demuestra que las causas son variadas y, muchas veces, invisibles para quienes rodean a la persona en crisis.

Las alertas suelen aparecer como aislamiento, cambios en el sueño, pérdida de interés por hobbies, irritabilidad o la entrega de pertenencias, advierte la psicóloga clínica María Eugenia Sarmiento Sarmiento, miembro de la Red Mundial de Suicidología. Escuchar sin juzgar, preguntar directamente y activar rutas de atención —como el Código Dorado en urgencias— puede ser crucial para salvar una vida.

El fenómeno tampoco excluye a los menores. En Valledupar, según el funcionario Juan Carlos Bermúdez de la Secretaría de Salud, en 2026 hubo cinco muertes por suicidio en menores, reavivando la necesidad de redes de apoyo en familias y escuelas. De enero al 28 de agosto de 2026, el sistema Sivigila reportó 400 intentos de suicidio, lo cual resalta que cada intento o autolesión es una señal de alerta que merece atención profesional y seguimiento continuo.

En casos de alto riesgo, la recomendación es clara: nunca dejar sola a la persona, restringir el acceso temporal a objetos peligrosos y buscar atención médica inmediata. Las líneas de emergencia, como la Línea Vital (310 566 8234) o el 123, están disponibles en Valledupar.

La prevención del suicidio empieza por hablar sin prejuicios, escuchar y acompañar. Las cifras no son solo números; son historias y llamados de alerta que invitan a mirar más allá de lo visible y a no restar importancia a los pequeños cambios en quienes nos rodean.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reconocer señales de alerta de suicidio en el entorno familiar?

Reconocer señales de alerta de suicidio implica estar atentos a cambios de comportamiento como el aislamiento, alteraciones en los hábitos de sueño o alimentación, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, irritabilidad, agresividad y la entrega de pertenencias. Estas señales, según la psicóloga clínica María Eugenia Sarmiento Sarmiento citada por EL PILÓN, deben tomarse en serio y ser motivo para abrir el diálogo, preguntar sin juzgar y buscar ayuda profesional de manera inmediata.

¿Cuál es la importancia de la intervención temprana en casos de intentos de suicidio?

La intervención temprana es clave para prevenir desenlaces fatales. Cada intento o autolesión reportada debe atenderse de forma inmediata y con seguimiento, pues, como explicó el funcionario Juan Carlos Bermúdez, no todas las autolesiones implican una intención directa de morir, pero todas pueden ser indicadores de riesgo futuro. El acompañamiento médico, familiar y psicológico durante y después de la crisis contribuye a la recuperación y, muchas veces, salva vidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.