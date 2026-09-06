Por: EL PILON SA

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Una lluvia acumulada preliminar de 73,6 milímetros en un período de solo 12 horas, registrada en la estación Centenario Hacienda de Agustín Codazzi, ha despertado inquietud sobre posibles crecientes en la cuenca media del río Cesar. Según los datos recopilados, el nivel alcanzado fue catalogado como lluvia muy fuerte, mientras la subzona continúa bajo alerta hidrológica naranja, lo que evidencia un riesgo considerable para las comunidades situadas en las riberas del río Casacará y sus afluentes.

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Esta situación se refleja en el corregimiento de Nueva Flores, jurisdicción de San Diego. En ese punto, la administración municipal reportó al menos 16 familias damnificadas debido a las inundaciones ocasionadas. Estas afectaciones no solo han impactado viviendas, sino también cultivos, vías terciarias y espacios comunitarios. La Gobernación del Cesar amplió el panorama al indicar que más de 200 familias sufrieron daños a raíz de las lluvias torrenciales, por lo que la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo acudió al territorio con ayudas humanitarias y el compromiso de mantener mesas de trabajo interinstitucionales para buscar soluciones estructurales frente a una problemática recurrente en temporadas húmedas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre la incidencia de la onda tropical número 45, la cual generará nuevamente incremento de nubosidad, precipitaciones significativas y presencia de tormentas eléctricas, fenómeno especialmente marcado en el norte y occidente del país. El secretario de Gobierno de San Diego, Rafael Calderón, subrayó que la emergencia en Nueva Flores refleja una dificultad repetitiva que no ha contado con obras definitivas de mitigación, como la construcción o reforzamiento de gaviones en el río, obras que buscan disminuir los efectos de las crecientes sobre la población.

Mientras se concretan esas intervenciones, la administración en San Diego implementa medidas inmediatas en la atención a las familias afectadas y analiza la organización de jornadas de recolección de ayudas, coordinadas junto con la primera gestora municipal. Simultáneamente, el corregimiento de Tocaimo, donde recientemente se canalizó una acequia procedente del río Tocaimo, también enfrenta la insuficiencia de soluciones frente a las crecientes lluvias.

Según el Ideam, se mantienen advertencias por probabilidad de crecientes súbitas en ríos como Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, e insta a la vigilancia en municipios de la cuenca media del río Cesar: Agustín Codazzi, Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico. La recomendación es mantener vigilancia de los niveles de los ríos y aplicar medidas de contingencia ante un panorama de posibles nuevas inundaciones y emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la alerta hidrológica naranja en la cuenca del río Cesar?

La alerta hidrológica naranja, de acuerdo con la clasificación utilizada en el monitoreo nacional, indica que existe una alta probabilidad de crecientes súbitas, desbordamientos o inundaciones en la cuenca o territorio evaluado, en este caso el río Cesar y sus afluentes. Mantener esta alerta activa implica que las autoridades y la población deben estar en vigilancia constante, listas para aplicar medidas de prevención y respuesta ante posibles emergencias por desbordamientos.

¿Cómo afectan las lluvias fuertes a las comunidades ribereñas de San Diego y Agustín Codazzi?

Las lluvias clasificadas como muy fuertes, como se ha evidenciado en San Diego y Agustín Codazzi, provocan inundaciones recurrentes que afectan viviendas, cultivos, carreteras y, en general, la cotidianidad de las comunidades ribereñas. La falta de obras definitivas de mitigación, como los gaviones, hace que cada temporada de lluvias represente una amenaza para cientos de familias y dificulte la recuperación y estabilidad en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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