Por: EL PILON SA

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La acumulación preliminar de 73,6 milímetros de lluvia en un periodo de 12 horas, medida en la estación Centenario Hacienda de Agustín Codazzi, ha despertado una preocupación significativa en el departamento del Cesar. De acuerdo con el registro, este volumen de precipitación se clasifica como “muy fuerte” y coincide con la alerta hidrológica naranja que actualmente rige la cuenca media del río Cesar, en especial sobre el río Casacará y sus afluentes, como lo reportó la estación oficial. Esta situación se enmarca en un contexto donde los daños generados por las lluvias son recurrentes en la zona.

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La emergencia se refleja de forma particular en el corregimiento Nueva Flores, bajo jurisdicción de San Diego. Allí, la administración municipal notificó que al menos 16 familias resultaron damnificadas debido a las inundaciones recientes. Según la Gobernación del Cesar, el impacto de las lluvias y las subsecuentes inundaciones han sido tan severos que hay más de 200 familias afectadas en Nueva Flores, con pérdidas materiales que abarcan viviendas, cultivos, vías terciarias y otros espacios comunitarios. En respuesta, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo desplegó ayudas humanitarias y aseguró que, conjuntamente con las secretarías de Planeación e Infraestructura, se evaluarán alternativas para solucionar de manera estructural las emergencias que, año tras año, azotan a esta población.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que la onda tropical número 45 incrementará la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica en la región, con pronóstico de lluvias intensas en Cesar durante el fin de semana. Por su parte, Rafael Calderón, secretario de Gobierno local, subrayó que las inundaciones en Nueva Flores son una problemática recurrente cada temporada de lluvias y requieren soluciones definitivas. El municipio ha solicitado apoyo departamental y nacional, ya que los recursos locales son insuficientes para las obras de mitigación necesarias, entre ellas la construcción o el refuerzo de gaviones (estructuras de piedra protegidas con mallas metálicas para evitar la erosión de ríos).

Mientras avanzan las gestiones para proyectos definitivos, la alcaldía realiza atenciones inmediatas dentro de sus capacidades presupuestales y promueve jornadas de recolección de ayudas. En el corregimiento de Tocaimo también hay preocupación, ya que los trabajos de canalización hasta ahora efectuados no representan una solución estructural. Frente a este panorama, el Ideam recomendó una vigilancia especial sobre el comportamiento de los ríos y la adopción de medidas de prevención ante posibles desbordamientos, especialmente en los municipios de Agustín Codazzi, Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas se están tomando para ayudar a las familias afectadas por las lluvias en Cesar?

La Gobernación del Cesar, a través de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, entregó ayudas humanitarias en Nueva Flores y estableció una coordinación con las secretarías de Planeación e Infraestructura para buscar soluciones definitivas. Además, la alcaldía local atiende emergencias dentro de sus capacidades y analiza jornadas de recolección de ayudas para las familias damnificadas.

¿Por qué son necesarias obras como los gaviones en el río Casacará y cómo ayudan a reducir el riesgo de inundaciones?

La construcción o el refuerzo de gaviones en el río Casacará es fundamental porque estas estructuras ayudan a proteger las orillas y reducir la erosión causada por el aumento súbito del caudal. Al reforzar el cauce con gaviones, se disminuye el riesgo de desbordamiento y las consecuentes afectaciones a viviendas y cultivos en poblaciones vulnerables como Nueva Flores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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