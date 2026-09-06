Por: EL PILON SA

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Una intensa precipitación acumulada de 73,6 milímetros en 12 horas, registrada en la estación Centenario Hacienda de Agustín Codazzi, puso en alerta a las comunidades de la cuenca media del río Cesar. Este volumen de lluvia ha sido clasificado como muy fuerte y elevó la preocupación de las autoridades y habitantes por el riesgo de crecientes, especialmente en el río Casacará y sus afluentes. Según información entregada por la Gobernación del Cesar, la región mantiene una alerta hidrológica naranja y este fenómeno se agrava con la persistencia de precipitaciones asociadas a la onda tropical número 45, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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El impacto de las lluvias ya ha dejado huella en el corregimiento de Nueva Flores, en jurisdicción de San Diego, donde la administración local reportó por lo menos 16 familias damnificadas y la Gobernación del Cesar elevó esta cifra, informando que más de 200 familias se han visto afectadas. Viviendas, cultivos y vías terciarias han sufrido daños importantes. La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo respondió con ayudas humanitarias y anunció mesas de trabajo junto a secretarías de Planeación e Infraestructura, con el objetivo de encontrar soluciones a largo plazo que minimicen el impacto de este tipo de emergencias.

El secretario de Gobierno de San Diego, Rafael Calderón, indicó que la emergencia en Nueva Flores no es un episodio aislado. Al contrario, se trata de una problemática recurrente que evidencia la necesidad de abordar obras de mitigación de mayor alcance. Calderón explicó que han solicitado respaldo de entidades departamentales y nacionales para financiar proyectos como la construcción o el reforzamiento de gaviones, que permitirían reducir los riesgos de crecientes sobre la población. Sin embargo, recalcó que los recursos municipales no son suficientes para cubrir estas necesidades.

Mientras tanto, la Alcaldía de San Diego atiende a las familias afectadas dentro de sus limitaciones presupuestales y coordina una posible jornada de recolección de ayudas con la primera gestora. Además, la situación es motivo de inquietud en el corregimiento de Tocaimo, donde se realizó canalización de acequias, aunque las autoridades afirman que estas obras no son suficientes frente a las variaciones del caudal durante la temporada de lluvias.

El Ideam mantiene la advertencia por posibles crecientes de ríos en la zona central y norte del Cesar y recomienda vigilar especialmente los niveles de los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy. La comunidad y las autoridades locales deben estar alertas para activar planes de contingencia ante eventuales desbordamientos e inundaciones que puedan presentarse durante los próximos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales soluciones propuestas para enfrentar las inundaciones en el Cesar?

Las soluciones planteadas por las autoridades locales y departamentales se centran en la atención inmediata a los afectados y en el desarrollo de proyectos de ingeniería, como la construcción o el refuerzo de gaviones en los ríos cercanos a las zonas vulnerables, especialmente en Nueva Flores. Además, se están realizando mesas de trabajo para estructurar intervenciones definitivas con el apoyo de entidades nacionales y departamentales, ya que los recursos municipales no alcanzan para costear estas iniciativas.

¿Por qué la temporada de lluvias afecta de manera recurrente a San Diego y Nueva Flores?

De acuerdo con los reportes institucionales, la afectación recurrente está relacionada con la ubicación geográfica de estos municipios y corregimientos dentro de la cuenca media del río Cesar y sus afluentes. Los altos volúmenes de lluvia, como el registrado en la estación Centenario Hacienda, favorecen las crecientes e inundaciones, un fenómeno que se agrava por la falta de infraestructura adecuada y obras de mitigación de largo plazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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