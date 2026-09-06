Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, se ha pronunciado de manera firme ante el escenario crítico vivido en el departamento por causa de los incendios forestales. El 6 de septiembre, a través de su cuenta de X, la mandataria anunció que iniciará acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido acusaciones falsas respecto a la gestión liderada por las autoridades durante esta emergencia ambiental.

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De acuerdo con Matiz, se están presentando señalamientos que buscan responsabilizar de manera infundada a los organismos estatales y a los equipos de respuesta, lo que ella considera perjudicial para el trabajo desplegado en las últimas cinco semanas. En su intervención pública, la gobernadora fue enfática al advertir que no solo llevará ante la justicia a quienes provoquen incendios, sino también a quienes intenten “responsabilizar falsamente” a quienes han asumido la tarea de combatir el fuego y proteger a la población.

Matiz subrayó el trabajo conjunto realizado por la Gobernación, los diferentes entes de socorro, la Policía, campesinos y voluntarios, destacando que todos han dedicado su esfuerzo de manera constante frente a las conflagraciones que han afectado múltiples regiones del Tolima. Precisó que la emergencia no solo ha movilizado a instituciones oficiales, sino también a la ciudadanía rural y urbana, que han colaborado con los cuerpos de bomberos y la fuerza pública en la labor de controlar y mitigar los incendios.

La gobernadora aprovechó para cuestionar las motivaciones detrás de algunos de los señalamientos que circulan, sugiriendo que habría intereses políticos en juego. Matiz manifestó su preocupación por quienes “quieren sacar réditos políticos de una tragedia como esta”, haciendo un llamado a la responsabilidad y a la sensatez para evitar que la atención de la crisis se desvíe hacia disputas partidistas o sociales.

Finalmente, Matiz concluyó solicitando que la tragedia ambiental no se convierta en un escenario de conflicto político ni en terreno fértil para el resentimiento colectivo. Insistió en que las llamas de los incendios no deben alimentar conductas de odio ni divisiones, invitando a que la unidad y la cooperación prevalezcan en momentos de emergencia.

¿Por qué la gobernadora del Tolima tomará acciones legales durante la emergencia por incendios forestales?

La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció acciones legales porque, según señaló en su cuenta de X, algunas personas estarían difundiendo acusaciones falsas sobre la gestión realizada por la Gobernación, los entes de socorro y otros actores en medio la emergencia de incendios forestales. Considera que estos señalamientos afectan el trabajo y ponen en tela de juicio el esfuerzo colectivo que se ha realizado durante las últimas semanas.

¿Cómo ha respondido la Gobernación del Tolima a los incendios forestales recientes?

De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora Matiz, la respuesta ha involucrado el trabajo coordinado entre la Gobernación, organismos de socorro, la Policía, campesinos y voluntarios. Todos han dedicado cinco semanas a atender múltiples focos de incendio en diferentes zonas del departamento, sumando fuerzas en la protección de la población y la mitigación de los daños ambientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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