Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, decidió pronunciarse ante la crisis de incendios forestales que atraviesa el departamento, situación que ha derivado en señalamientos y cuestionamientos a la gestión de las autoridades locales. De acuerdo con mensajes publicados este domingo 6 de septiembre en su cuenta de X, la mandataria rechazó categóricamente las acusaciones falsas que, según su percepción, se han difundido sobre la labor de la Gobernación, los organismos de socorro, la Policía, los campesinos y los voluntarios que han participado en el control de las conflagraciones que afectan a diferentes zonas de la región.

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Matiz fue clara en su postura frente a quienes considera responsables de tratar de desinformar o de sacar provecho político en medio de una emergencia de alta gravedad. La gobernadora afirmó textualmente: “Todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios”, advirtiendo también que denunciará a los que pretendan “responsabilizar falsamente” a las autoridades por la situación. Su mensaje deja ver una preocupación no solo por el impacto de los incendios en la población y el medioambiente, sino por la posible manipulación política y los intentos de dañar la imagen del gobierno departamental mediante señalamientos que considera infundados.

La dirigente destacó que, desde hace cinco semanas, bomberos, Policía, campesinos y voluntarios han estado dedicados a contener y atender las múltiples emergencias en diferentes puntos del Tolima. En esa línea, reconoció el esfuerzo intenso de estos actores, quienes, según Matiz, han realizado un trabajo constante y solidario frente a una crisis que pone a prueba la capacidad de respuesta de la región.

En su comunicado, Matiz señaló a quienes buscan, a su juicio, obtener dividendos políticos de la tragedia, expresando que algunas personas estarían usando la situación para “sacar réditos políticos” en lugar de concentrarse en la solución y en el bienestar de la comunidad. Finalmente, hizo un llamado a evitar que la emergencia derive en enfrentamientos políticos y sociales, manifestando su esperanza de que las conflagraciones no alimenten “las llamas del odio y la pugnacidad” que algunos parecen intentar avivar en el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones legales anunció la gobernadora del Tolima por señalamientos falsos en emergencia de incendios?

La gobernadora Adriana Magali Matiz aseguró que interpondrá denuncias contra quienes, a su juicio, divulguen señalamientos falsos sobre la gestión de las autoridades durante la emergencia de incendios forestales. Señaló que se buscará aplicar “todo el peso de la ley” no solo contra quienes causen incendios sino también contra quienes intenten culpar injustamente y afectar el trabajo institucional en medio de la crisis.

¿Por qué la gobernadora del Tolima advierte sobre intereses políticos en medio de los incendios?

Según lo sostenido por la gobernadora Matiz en sus declaraciones, existen personas que estarían intentando aprovechar la tragedia de los incendios para obtener beneficios políticos, en vez de priorizar la atención a la emergencia. La mandataria pidió que no se permita que la situación derive en confrontaciones sociales y políticas que obstaculicen la solidaridad y el apoyo que requiere el departamento en este momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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