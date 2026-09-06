Por: EL PILON SA

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Un angustiante atraco ocurrió en inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí, en la ciudad de Valledupar, cuando un comerciante y su esposa fueron víctimas de la delincuencia. El hecho, reportado el viernes 4 de septiembre y registrado por una cámara de seguridad, ha causado preocupación entre los residentes y comerciantes del sector, quienes claman por mayor seguridad.

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La grabación, citada por El Pilón – Es lo nuestro, comienza mostrando a una de las víctimas, un hombre que revisaba su vehículo debido a una avería aparentemente repentina. Junto a él estaba su esposa y una menor de edad que, según se observa en el video, vestía un uniforme escolar, lo que permite inferir que sería su hija. La tranquilidad se vio abruptamente interrumpida cuando un individuo, que vestía un buzo azul con negro y llevaba puesta una gorra, se acercó a pie y los intimidó de inmediato con un arma de fuego.

El criminal no dudó en amenazar a la familia para apoderarse de sus objetos personales. En medio de la tensión, forcejeó con la mujer para quitarle una cadena y otras pertenencias, mientras que esculcó al hombre sin lograr encontrar elementos de valor en sus bolsillos. Luego del breve pero intenso episodio, el asaltante escapó rápidamente en una motocicleta, en compañía de otro hombre que sería su cómplice. Ambos desaparecieron del lugar acelerando por el sector, sin que personas del entorno pudieran intervenir.

La difusión del video en redes sociales no tardó en suscitar reacciones y ha servido como pieza fundamental para intentar esclarecer los detalles del atraco. Sin embargo, hasta el cierre de este reporte, no se conocen datos oficiales sobre el monto de lo robado ni sobre la identidad de los responsables. Las autoridades locales no han publicado avances tangibles en la investigación, lo que mantiene en vilo a los afectados y a quienes transitan con frecuencia por la zona.

El hecho ha renovado la preocupación de habitantes y comerciantes del área, quienes insisten en la necesidad de reforzar la presencia policial en lugares cercanos al centro comercial y puntos con alta movilidad. Los ciudadanos consideran fundamental incrementar los controles y patrullajes para prevenir hechos similares, especialmente porque estos robos se presentarían incluso a plena luz del día, poniendo en riesgo la tranquilidad y seguridad de quienes viven o trabajan en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el atraco registrado cerca del Centro Comercial Guatapurí en Valledupar?

Según la grabación divulgada por El Pilón – Es lo nuestro, el asalto ocurrió cuando un comerciante revisaba su vehículo junto a su esposa e hija. Un delincuente los sorprendió, intimidándolos con un arma de fuego, forcejeó con la mujer para arrebatarle pertenencias y huyó en motocicleta con un cómplice.

¿Qué medidas de seguridad piden los habitantes tras el robo en inmediaciones del Guatapurí?

Los habitantes y comerciantes del sector han manifestado la necesidad urgente de incrementar la presencia de la Policía y reforzar los patrullajes, exigiendo mayor control para prevenir nuevos casos de hurto y recuperar la tranquilidad en la zona cercana al centro comercial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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