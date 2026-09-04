Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, las autoridades distritales continúan implementando intervenciones estratégicas en puntos críticos de la ciudad con el fin de reforzar la seguridad y recuperar el espacio público en sectores que presentan altos índices de riesgo para la convivencia ciudadana. Una de las acciones más recientes tuvo lugar en la troncal de la Caracas, abarcando las localidades de Los Mártires y Santa Fe, en el centro de la capital colombiana, en donde se realizó un amplio operativo durante más de 72 horas, contando con la participación de más de 350 uniformados de la Policía de Bogotá en diferentes especialidades como vigilancia, investigación judicial, inteligencia, protección, seccional de Tránsito y Transporte, policía comunitaria y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Junto a ellos, funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y otras entidades distritales se sumaron al despliegue.

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Según información de la administración distrital y de la SDSCJ, la actividad inició el miércoles 2 de septiembre a las 5:30 de la mañana. El operativo fue monitoreado en tiempo real a través del Centro Operativo de Emergencias (COE), instalado en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). De forma coordinada, entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), las secretarías de Gobierno, Salud, Integración Social y Movilidad, TransMilenio, Bomberos de Bogotá, Empresa Metro de Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación evaluaron los esfuerzos para garantizar la seguridad y la recuperación del espacio público durante toda la jornada.

Como resultado del operativo, se recuperaron cerca de dos kilómetros de espacio público, se levantaron aproximadamente una decena de cambuches —donde fueron halladas dosis de estupefacientes, basura y material de reciclaje— y se recogieron diez toneladas de residuos sólidos. Además, se hizo el respectivo contacto con habitantes de calle encontrados en el sector, a quienes se les entregó orientación e información sobre la oferta institucional disponible.

En el operativo participaron más de 150 funcionarios entre gestores de convivencia, gestores transversales y gestores del orden de la Secretaría Distrital de Seguridad, quienes recorrieron espacios claves como la avenida Caracas, el sector de Voto Nacional y el Bronx Distrito Creativo. En este último punto, más de 40 gestores recuperaron el espacio público y organizaron un pasillo perimetral que facilitó la movilidad, tras despejar el área de vehículos y venta informal. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, este tipo de operativos seguirán desarrollándose en otros puntos de Bogotá.

La administración recuerda a la ciudadanía denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia o sea delictivo, utilizando la Línea de Emergencias 123, ya que la participación ciudadana es fundamental para la lucha contra el crimen y la construcción de una ciudad segura.

¿En qué consistió el operativo de recuperación en la troncal de la Caracas en Bogotá?

El operativo de recuperación en la troncal de la Caracas consistió en una intervención de más de 72 horas que incluyó la participación de uniformados de distintas especialidades de la Policía de Bogotá, funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad y otras entidades distritales. Se enfocó en levantar cambuches, recolectar residuos sólidos, recuperar espacio público y brindar atención a habitantes de calle, permitiendo establecer puntos críticos y mejorar la seguridad de este sector.

¿Qué entidades participaron en la intervención de seguridad en el centro de Bogotá?

Entre las entidades que participaron en la intervención de seguridad en el centro de Bogotá se destacan la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, las secretarías de Gobierno, Salud, Integración Social y Movilidad, TransMilenio, Bomberos de Bogotá, Empresa Metro de Bogotá, IDIGER y la Fiscalía General de la Nación, coordinando esfuerzos para garantizar la recuperación y seguridad del espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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