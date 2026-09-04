Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital ha impulsado una serie de iniciativas que promueven la separación adecuada de residuos como acto fundamental para cuidar el entorno y brindar reconocimiento a quienes hacen posible el aprovechamiento de estos materiales. Una de estas jornadas fue ‘Reciclador por un día 3.0’, que tuvo lugar en el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, y se identifica bajo el código de Presupuestos Participativos No. 43116, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía Local.

Sigue a PULZO en Discover

La actividad congregó a más de 100 personas, entre jóvenes y adultos, quienes participaron activamente en dinámicas tanto lúdicas como pedagógicas. Estas acciones permitieron que los asistentes comprendieran los procesos correctos para clasificar los residuos desde su origen, entendiendo así la relevancia de separar materiales reciclables y entregar mayor valor al trabajo de quienes se dedican diariamente a esta labor. Durante la jornada, se otorgaron incentivos y se generaron experiencias dinámicas, elementos que facilitaron el aprendizaje y reforzaron el componente participativo de la iniciativa, según lo informado por la Alcaldía Local.

‘Reciclador por un día 3.0’ nació como resultado del proceso de Presupuestos Participativos, un mecanismo mediante el cual la ciudadanía presenta y prioriza propuestas que posteriormente se convierten en acciones con impacto directo en la localidad. Este ejercicio democrático busca responder a las necesidades e intereses de la comunidad, transformando las propuestas en experiencias tangibles como la vivida en el CEFE Chapinero. Además de incentivar la correcta separación de residuos, la jornada promovió el reconocimiento a la labor de los recicladores, resaltando su contribución a la sostenibilidad y al mejoramiento del entorno.

El alcance de la iniciativa se amplía más allá de este centro, abarcando colegios, universidades y espacios comunitarios en Chapinero. Así, la estrategia de la Alcaldía Local se orienta a fomentar una cultura de responsabilidad alrededor de los residuos y a fortalecer el sentido de comunidad en torno al aprovechamiento de materiales reciclables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la iniciativa ‘Reciclador por un día 3.0’ en Chapinero?

‘Reciclador por un día 3.0’ es una experiencia pedagógica impulsada por la Alcaldía Local de Chapinero y priorizada a través de Presupuestos Participativos, en la que la comunidad vive de cerca la labor de los recicladores, fortalece sus conocimientos sobre la separación adecuada de residuos y comprende la importancia de su aprovechamiento para la sostenibilidad.

¿Cómo beneficia a la comunidad la correcta separación de residuos en Chapinero?

La adecuada separación de residuos, promovida por iniciativas como ‘Reciclador por un día 3.0’, ayuda a cuidar el ambiente, facilita el aprovechamiento de materiales reciclables y reconoce el trabajo de los recicladores, generando una cultura de responsabilidad y sostenibilidad en la comunidad de Chapinero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z