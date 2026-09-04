Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) anunció una nueva convocatoria de su programa ‘Arrendamiento Temporal Solidario’, dirigida a hogares en situación de vulnerabilidad dentro de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según información oficial difundida por la Secretaría, el proceso de postulación para este beneficio se realizará en modalidad completamente presencial entre el 7 y el 23 de septiembre de 2026, en distintos puntos de la ciudad asignados para facilitar el acceso de los interesados. A diferencia de convocatorias de años anteriores, en esta ocasión no estará habilitada la opción virtual, por lo que todos los procesos se llevarán a cabo con acompañamiento directo del equipo institucional de la SDHT.

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Durante las jornadas, los hogares interesados deberán presentar los documentos requeridos y cumplir con los criterios establecidos en la normativa vigente. La entidad aclara que en caso de no poder postularse por falta de algún documento, las personas pueden regresar en los días posteriores para completar el trámite en los lugares designados. Las localidades donde se desarrollarán estas jornadas incluyen Suba, Santa Fe (con una jornada especial para víctimas), Ciudad Bolívar, Kennedy y Chapinero, cada una con fechas y lugares específicos según información dada por la Secretaría Distrital del Hábitat.

El programa ‘Arrendamiento Temporal Solidario’ ofrece un apoyo económico, por única vez y durante un periodo máximo de seis meses, destinado a ayudar a los hogares beneficiarios con el pago parcial o total del canon mensual de arrendamiento de una vivienda independiente. El subsidio puede alcanzar hasta 0.62 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por mes, cifra que para 2026 representa hasta $1.085.561. Esta ayuda busca ofrecer una solución habitacional temporal a familias mientras logran una estabilización socioeconómica o avanzan hacia una vivienda definitiva.

Para ser elegibles, los hogares deben demostrar ingresos de hasta un salario mínimo legal mensual vigente y pertenecer a alguno de estos grupos: mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio, víctimas del conflicto armado, afectados por emergencias o desastres de los últimos cinco años, personas adultas mayores, recuperadores inscritos en el RURO de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y grupos étnicos, de acuerdo con lo indicado por la Secretaría. Sin embargo, pertenecer a estos grupos no garantiza automáticamente el acceso, ya que se deben cumplir requisitos adicionales, como tener una jefatura de hogar mayor de edad, presentar un contrato de arrendamiento vigente (no requiere autenticación), no poseer propiedad de vivienda ni haber sido beneficiario efectivo de subsidios similares, y que la vivienda a arrendar cumpla con las condiciones de habitabilidad verificadas por la entidad.

Este subsidio excluye habitaciones e inquilinatos y exige que la vivienda sea una unidad habitacional independiente, ubicada en un sector legalizado y con condiciones mínimas certificadas por la Secretaría Distrital del Hábitat, según lo estipulado en el Decreto Distrital 653 de 2025 y la Resolución 224 de 2025.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo postularse al programa Arrendamiento Temporal Solidario en Bogotá?

La postulación se realiza exclusivamente de forma presencial entre el 7 y el 23 de septiembre de 2026, en los puntos y fechas establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat en localidades como Suba, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Kennedy y Chapinero. Los hogares deben presentarse con la documentación completa para recibir orientación y cumplir los requisitos definidos en la normativa vigente.

¿Qué significa SMLMV en el contexto del subsidio de arrendamiento?

SMLMV es la sigla de "salario mínimo legal mensual vigente". Es el valor de referencia que el Gobierno fija cada año y sirve, entre otras cosas, para estimar montos de subsidios sociales como el de arrendamiento temporal solidario, ya que el apoyo económico entregado corresponde a un porcentaje (0.62) de ese salario mínimo mensual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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