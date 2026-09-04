Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Seis hombres fueron detenidos en flagrancia por presunta explotación ilícita de yacimientos mineros en una operación llevada a cabo este jueves en la zona rural de Coyaima, Tolima. El operativo tuvo lugar a las 2:00 de la tarde en la vereda Meche San Cayetano, contando con la participación de distintas entidades oficiales involucradas en el control ambiental y el resguardo del orden público.

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El procedimiento estuvo liderado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, con el acompañamiento de unidades de inteligencia de la Policía Tolima. Asimismo, participaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Según el reporte de las autoridades, durante la intervención se sorprendió a los seis hombres realizando actividades de explotación minera sobre un afluente hídrico sin contar con los permisos legales exigidos para este tipo de labores.

En el transcurso del operativo, se incautaron dos motores empleados presuntamente para sustraer minerales del entorno natural. De acuerdo con la información oficial, estos equipos fueron destruidos luego de su decomiso, en cumplimiento de los procedimientos dispuestos para casos de explotación ilícita de minerales, con el fin de evitar su reutilización en nuevas actividades ilegales.

Posterior a la captura, los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía 39 Local de Coyaima por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales. Su situación jurídica será definida por la autoridad judicial competente, durante las audiencias correspondientes.

El coronel Ferney Martín Romero, comandante de la Policía Tolima, resaltó la importancia del resultado operativo, considerándolo uno de los primeros avances significativos en la lucha contra este delito desde su llegada al cargo. Según sus declaraciones, la institución fortalecerá las acciones de control y las operaciones interinstitucionales con el propósito de proteger las fuentes de agua, los bosques, la biodiversidad y los recursos naturales en Tolima.

Finalmente, la Policía Tolima advirtió sobre las graves consecuencias de la explotación ilegal de minerales, entre las que figuran la deforestación, la erosión, la disminución de biodiversidad y la contaminación de los afluentes hídricos. Por ello, hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad relacionada a través de la línea 123, asegurando confidencialidad sobre la información proporcionada.

¿Qué consecuencias ambientales puede tener la explotación ilícita de yacimientos mineros?

De acuerdo con información suministrada por la Policía Tolima, la explotación ilegal de minerales contribuye a procesos de deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y contaminación de fuentes hídricas, afectando seriamente la estabilidad ecológica de las regiones donde ocurre.

¿Cómo se realizó la captura de los seis hombres en Coyaima por minería ilegal?

La detención se efectuó en la vereda Meche San Cayetano durante un operativo coordinado por la Policía Tolima y apoyado por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y Cortolima. Las autoridades sorprendieron a los individuos extrayendo minerales de un afluente sin los permisos requeridos, incautaron y destruyeron dos motores usados en la operación ilícita y remitieron a los capturados a la Fiscalía para definir su situación jurídica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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