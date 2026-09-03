Por: Canal Uno

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Dos uniformados murieron y otros dos resultaron heridos luego de que un soldado accionara su arma de dotación contra cuatro de sus compañeros en la Base Militar de Cupiagua, en el municipio de Aguazul, Casanare.

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Qué ocurrió en la base de Casanare

Los hechos se registraron en la mañana del 3 de septiembre de 2026, cuando al interior del Batallón de Infantería N.° 44 se presentó un hecho de intolerancia que derivó en un ataque con arma de fuego entre uniformados.

Según informó el Comando de la Décima Sexta Brigada, un soldado habría disparado contra otros cuatro soldados, todos pertenecientes a la misma unidad militar. Como consecuencia, dos de ellos fallecieron en el lugar y los otros dos quedaron heridos.

Atención a los heridos

De manera inmediata, los uniformados lesionados recibieron atención inicial y fueron trasladados a un centro hospitalario de la región para recibir asistencia médica especializada. Las autoridades no han revelado el estado de salud actual de los heridos ni sus identidades.

Investigación en curso

El Ejército activó los protocolos correspondientes y coordinó con las autoridades judiciales las labores investigativas para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el hecho.

La institución confirmó la apertura de una investigación con el fin de esclarecer lo sucedido y determinará las responsabilidades a las que haya lugar. El Ejército también expresó sus condolencias a las familias de los dos militares fallecidos.

Todos los uniformados involucrados pertenecen al Batallón de Infantería N.° 44, adscrito a la Décima Sexta Brigada del Ejército, con jurisdicción en la región de Casanare.

Las autoridades no han precisado qué habría originado el hecho de intolerancia que desencadenó los disparos, y han reservado la información mientras avanza la indagatoria.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: