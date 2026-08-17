Por: El Espectador

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Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron enviadas a prisión por su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida el pasado 16 de abril en Villanueva, municipio de Casanare. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían participado en diferentes etapas del crimen, desde la planeación hasta la ejecución de los asesinatos, en hechos que consternaron a la comunidad local. Los implicados fueron identificados como José Hugo Bernal Triviño, conocido como alias Gallero, Daniel Cadena Amariles, Diego Alejandro Cadena Niño, Camilo Andrés Machado Martínez, alias Tatuajes, y Robeiro Guzmán López, alias Robeiro.

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Según las investigaciones recopiladas por la Fiscalía, la masacre ocurrió en la vereda El Fical, en el interior de un establecimiento comercial donde varias personas compartían. La violencia se desató cuando dos hombres armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y, sin advertencia alguna, abrieron fuego contra quienes allí se encontraban. De acuerdo con declaraciones del coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, cinco personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad que lograron sobrevivir al ataque.

Las indagaciones reveladas por la Fiscalía indican que alias Gallero habría sido el principal responsable de idear la acción criminal. Por su parte, Cadena Amariles y Cadena Niño supuestamente identificaron a las víctimas y les señalaron a los sicarios el momento en el que debían ejecutar el atentado. Tanto Machado Martínez como Guzmán López, según los testimonios y material probatorio, habrían sido quienes dispararon en el lugar de los hechos. Además, Cadena Niño habría sido responsable de facilitar las motocicletas utilizadas en el crimen.

Entre las pruebas expuestas por el ente investigador figuran testimonios de testigos, análisis de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y verificación de la ubicación de los sospechosos. Los presuntos criminales, al parecer, participaron en al menos dos reuniones para planear el ataque, delimitando las funciones específicas de cada uno. En las operaciones de captura adelantadas en Villanueva (Casanare) y Granada (Meta) se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares, varias motocicletas, un arma traumática y munición de diferentes calibres.

Una fiscal de la Seccional Casanare imputó a cada uno de los capturados delitos como homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones, así como hurto calificado. Ninguno de los implicados aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías determinó que permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los presuntos responsables de la masacre en Villanueva, Casanare?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, los presuntos responsables han sido identificados como José Hugo Bernal Triviño (alias Gallero), Daniel Cadena Amariles, Diego Alejandro Cadena Niño, Camilo Andrés Machado Martínez (alias Tatuajes) y Robeiro Guzmán López (alias Robeiro). Cada uno habría cumplido roles clave en la planeación y ejecución del crimen, tal como lo evidencian las pruebas reunidas por las autoridades.

¿Qué pruebas presentó la Fiscalía para vincular a los acusados con la masacre?

Dentro del marco de la investigación, la Fiscalía recopiló entrevistas a testigos, verificaciones de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y análisis de ubicación. Estas evidencias permitieron reconstruir los hechos y vincular a cada uno de los señalados con la planeación y ejecución de la masacre que tuvo lugar en la vereda El Fical, Villanueva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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