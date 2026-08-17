Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Medicina Legal enfrenta una ardua labor de identificación tras el terremoto que golpeó a Pereira y otras zonas aledañas, de acuerdo con información suministrada por El Diario. En la morgue de Pereira permanecen siete cuerpos sin ser reclamados por familiares, una situación que evidencia la magnitud humana de la tragedia ocasionada por el sismo. Las labores para recuperar e identificar a las víctimas han exigido un esfuerzo continuo tanto de los organismos de socorro como de las autoridades judiciales.

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Desde los primeros momentos posteriores al terremoto, los organismos de socorro, junto con la comunidad y equipos especializados, se han movilizado en los diferentes sectores de Pereira. Las tareas de rescate se realizan tanto de día como de noche, y cuentan con la colaboración de guías caninos para ubicar personas atrapadas entre los escombros. Al identificar un posible lugar donde se hallan víctimas, se activa un protocolo específico en el que participan tanto los socorristas como las autoridades judiciales encargadas de recuperar los cuerpos.

Según reportes presentados por El Diario, Pereira ha registrado hasta el momento 95 personas fallecidas a causa del terremoto, mientras que Santuario y La Virginia reportan una víctima mortal en cada uno de estos municipios. Las autoridades continúan con actividades de búsqueda, reconociendo que la cifra total de víctimas fatales aún podría incrementarse a medida que avanzan los operativos.

En cuanto al proceso de identificación, la Policía Metropolitana de Pereira y la Fiscalía General de la Nación han activado sus equipos de criminalística, representados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Los investigadores, trabajando por turnos ininterrumpidos, acompañan a los socorristas en los sitios donde se localiza una víctima fallecida. Durante los primeros días, se recibían reportes al CTI y la Sijín con una frecuencia de hasta cada 20 minutos. Cada vez que hay un hallazgo, los cuerpos son levantados y trasladados a Medicina Legal, donde inicia el complejo proceso de identificación para su posterior entrega a los familiares.

La coordinación entre organismos de socorro, autoridades judiciales y Medicina Legal resulta fundamental para dar respuesta a las familias que esperan noticias de sus seres queridos. Mientras tanto, el drama persiste en Pereira, Santuario y La Virginia con familias que, además de la pérdida material, enfrentan la angustia de no saber el paradero de algunos de sus allegados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fallecieron en el terremoto de Pereira según los últimos reportes oficiales?

De acuerdo con la información de El Diario, Pereira registra un total de 95 personas fallecidas a causa del terremoto, mientras que en los municipios de Santuario y La Virginia se ha reportado una víctima mortal en cada uno, aunque las autoridades advierten que la cifra podría aumentar a medida que continúan las tareas de recuperación.

¿Cuál es el proceso de identificación de las víctimas tras el terremoto en Pereira?

El procedimiento inicia cuando los equipos de búsqueda y socorristas localizan a una persona fallecida entre los escombros. Posteriormente, los equipos de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizan el levantamiento del cuerpo, que luego es trasladado a Medicina Legal en Pereira, donde se efectúa la identificación antes de su entrega a los familiares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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