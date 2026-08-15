Por: El Espectador

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Elian Llanos Mendoza, conocido como alias ‘Risas’, se convirtió en el centro de atención judicial en Tolima tras ser condenado a una pena superior a 20 años por su papel como uno de los principales líderes de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en esa región. Esta condena, según la Fiscalía General de la Nación, se dictó luego de que alias ‘Risas’ llegara a un acuerdo con la entidad, aceptando su responsabilidad en múltiples crímenes cometidos dentro de un contexto de lucha por el control territorial en zonas como San Antonio y Chaparral, en el departamento de Tolima.

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La decisión judicial fue adoptada por un juez de conocimiento, quien condenó a Llanos Mendoza a 20 años y cuatro meses de prisión. El líder criminal admitió su autoría en cinco homicidios selectivos ejecutados entre agosto de 2023 y octubre de 2024. Entre las conductas graves que se le atribuyeron figuran el concierto para delinquir, homicidio, así como la fabricación, tráfico, porte o tenencia ilícita de armas de fuego, accesorios, partes y municiones; además del manejo de armas y explosivos catalogados como de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

La investigación adelantada por la Fiscalía contó con la colaboración de la Sijin (Seccional de Investigación Judicial) de Tolima y la Sexta Brigada del Ejército Nacional. De acuerdo con estas entidades, en agosto de 2023 se formó en San Antonio una comisión dentro del frente Ismael Ruíz de las disidencias, compuesta por alias ‘Gerónimo’ como líder principal, alias ‘Zarco’ como segundo al mando y alias ‘Risas’, ocupando el tercer lugar en la estructura jerárquica.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía señalaron que los homicidios ocurrieron bajo órdenes de estos líderes y se enmarcaron en una estrategia de ejercicio de control territorial y eliminación de supuestos miembros de otras organizaciones criminales que, según la propia disidencia, extorsionaban a la población en nombre del frente Ismael Ruíz. En este esquema, alias ‘Risas’ desempeñaba funciones clave como ejecutar homicidios, transportar armamento y desplegar actividades de inteligencia ilícita tanto contra la fuerza pública como contra civiles.

Adicionalmente a la condena privativa de la libertad, el juez impuso a Llanos Mendoza una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que supera los dos mil millones de pesos colombianos (COP 2.000 millones), como parte del castigo económico derivado de los delitos cometidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado alias Risas y cuál era su rol en las disidencias de las FARC en Tolima?

Alias ‘Risas’ fue condenado debido a su aceptación de cargos relacionados con cinco homicidios selectivos, concierto para delinquir y manejo ilícito de armas y explosivos, cometidos en el marco de la lucha por el control territorial en Tolima. Según la Fiscalía, tenía el papel de tercer jefe en el frente Ismael Ruíz y ejecutaba homicidios, transportaba armamento y realizaba actividades de inteligencia ilícita contra la fuerza pública y civiles.

¿En qué consisten las armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas mencionadas en la condena de alias Risas?

Las armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas son aquellas cuya fabricación, tenencia y porte están exclusivamente reservadas para las instituciones militares y de seguridad del Estado. La condena de alias ‘Risas’ incluyó el uso de este tipo de armamento, lo cual agrava la gravedad de los delitos por tratarse de equipamiento no autorizado para particulares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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