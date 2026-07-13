Las inundaciones provocadas por la temporada de lluvias mantienen en emergencia al departamento de Casanare, donde cerca de 7.000 familias han resultado afectadas. La magnitud de la situación llevó a las autoridades a declarar la calamidad pública mientras avanzan las labores de atención humanitaria y la evaluación de daños.

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El municipio más golpeado ha sido San Luis de Palenque, donde el desbordamiento del río Pauto dejó cerca del 90 % del casco urbano bajo el agua y afectó más de 26 veredas, anota la revista Cambio. Aunque el nivel de la inundación comenzó a descender, las autoridades mantienen la alerta porque aún continúan las tareas de recuperación.

¿Cómo avanza la recuperación en San Luis de Palenque?

De acuerdo con la información publicada por Cambio, el director departamental de Gestión del Riesgo, Wilson Porras, explicó que el censo de damnificados sigue en marcha debido a que todavía hay municipios consolidando los reportes de afectaciones.

La revista también indicó que Porras entregó un balance más alentador sobre la situación en San Luis de Palenque, al asegurar que el agua comenzó a retirarse del municipio.

Según el reporte, cerca del 95 % del agua ya salió del casco urbano y buena parte de los habitantes regresó a sus viviendas para iniciar las labores de limpieza y recuperación.

“Hoy hay que darle un parte de tranquilidad al municipio de San Luis. Cerca del 95 % del agua ya se ha evacuado y la mayoría de las personas ha podido retornar a sus hogares. Ahora iniciaremos las labores de limpieza y el restablecimiento de los servicios públicos”, agregó Porras, de acuerdo con Cambio.

No obstante, el albergue temporal continúa en funcionamiento mientras varias familias esperan que se restablezcan por completo servicios como agua potable, energía y gas.

Lluvias también azotan otras regiones

Según informó Noticias Caracol, las fuertes lluvias y el desbordamiento de varios ríos también mantienen una compleja emergencia en los departamentos de Arauca y Boyacá. De acuerdo con el medio, las inundaciones han ocasionado daños en cultivos, viviendas, puentes y vías, además de dejar incomunicadas algunas comunidades.

En Arauca, Caracol señaló que Arauquita figura entre los municipios más afectados. Citando al alcalde de esa población, el medio indicó que cerca del 70 % del municipio permanece inundado, una situación que deja más de 4.400 familias afectadas, equivalentes a unas 17.800 personas. Asimismo, reportó que en otras zonas del departamento las crecientes han anegado extensas áreas de cultivo y deteriorado la infraestructura vial, mientras que en Tame alrededor de 40.000 habitantes se quedaron sin servicio de agua potable.

El medio también recogió el llamado de Nelsy Milena Fuentes, presidenta de Puerto Nidia, en Tame, quien pidió mayor apoyo de las autoridades para atender la emergencia. “Por favor se apersonen de nosotros. Estamos demasiado damnificados, no somos los únicos, hay más y entendemos los casos, que hay más veredas damnificadas”, expresó.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.