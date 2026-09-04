Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, fue trasladado el jueves 3 de septiembre al complejo penitenciario de Picaleña en Ibagué, en medio de investigaciones que lo relacionan con presuntas amenazas dirigidas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un ataque contra instalaciones de la Procuraduría General de la Nación. Esta decisión se tomó tras una inspección a la celda que Gómez ocupaba en el establecimiento carcelario de La Dorada, Caldas, donde las autoridades encontraron un teléfono celular, hecho que incrementó las sospechas sobre posibles comunicaciones irregulares mientras avanza la indagación oficial.

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A su llegada a Ibagué, Gómez fue remitido inmediatamente al Hospital Federico Lleras Acosta. Según Diego Fernando Padilla Mendieta, subgerente científico de la institución, el exgobernador presentó un episodio de dolor torácico que motivó la intervención médica. Alrededor de las 3:00 de la tarde ingresó acompañado por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes permanecen a cargo de su custodia dentro del centro hospitalario mientras es atendido. El hospital precisó que el paciente se encuentra en condiciones clínicas estables y bajo monitoreo constante por parte del equipo médico.

En reacción a los procedimientos y a la atención mediática, el abogado Gustavo Moreno, defensor y vocero de la familia de Kiko Gómez, aclaró que el hallazgo de un teléfono móvil en la celda de su cliente no lo vincula de forma directa con la autoría de las amenazas que han puesto a la Rama Judicial bajo tensión. “Un hallazgo en su celda, un teléfono celular, no le atribuye necesariamente la autoría o participación en este hecho”, expresó Moreno, quien además solicitó que se respete la presunción de inocencia de su defendido mientras avanzan las investigaciones.

Paralelamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que se han implementado medidas adicionales para reforzar la seguridad de los magistrados de la Sala de Casación Penal, con el objetivo de garantizar la protección del cuerpo judicial ante las recientes amenazas y ataques que han sido reportados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Kiko Gómez fue trasladado al penal de Picaleña en Ibagué?

Kiko Gómez fue trasladado al penal de Picaleña en Ibagué luego de que, durante una inspección en su celda en La Dorada, Caldas, las autoridades hallaron un teléfono celular. Este hecho se dio en el marco de investigaciones por presuntas amenazas en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por un ataque a instalaciones de la Procuraduría General de la Nación.

¿Cuál es el estado de salud de Kiko Gómez tras su traslado?

Luego de llegar a Ibagué, Kiko Gómez presentó dolor torácico y fue remitido al Hospital Federico Lleras Acosta. De acuerdo con el subgerente científico Diego Fernando Padilla Mendieta, tras la valoración médica se encuentra estable y permanece bajo vigilancia y seguimiento constante del equipo médico y bajo custodia del Inpec.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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