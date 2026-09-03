El exgobernador de La Guajira, fue trasladado este jueves 3 de septiembre a la cárcel Picaleña, en Ibagué, en medio de la preocupación de la Corte Suprema de Justicia por posibles amenazas relacionadas con el proceso judicial que terminó con su condena.

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(Vea también: De la Espriella ordenó que entraran a celda de ‘Kiko’ Gómez tras amenazas a magistrados; hubo insólito hallazgo)

La decisión fue ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella después de que funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresaran a la celda que ocupaba el exmandatario departamental en la cárcel de La Dorada, Caldas, y encontraran un teléfono celular.

El traslado ocurre mientras las autoridades investigan una serie de hechos que encendieron las alarmas entre magistrados y funcionarios que participaron en el proceso contra Gómez.

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¿Por qué trasladaron a ‘Kiko’ Gómez a Picaleña?

La determinación se conoció después de una reunión que De La Espriella sostuvo este jueves con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Durante el encuentro, el mandatario explicó que había ordenado una inspección en la celda del exgobernador y que, durante el procedimiento, fue encontrado un celular.

“A primera hora de la mañana entramos con el Inpec a su celda, revisamos sus pertenencias y encontramos un celular”, afirmó el presidente, según declaraciones conocidas después de la reunión.

De La Espriella también señaló que se adelantaría una investigación para establecer las circunstancias relacionadas con el aparato y anunció que había ordenado el traslado de Gómez si las condiciones lo hacían necesario.

Finalmente, el exgobernador fue llevado al complejo penitenciario Picaleña, en Ibagué.

¿Qué pasó con los magistrados y el procurador?

La alerta aumentó después de que el magistrado José Joaquín Urbano Martínez informara sobre diferentes hechos que, a su juicio, ameritaban reforzar la protección de los integrantes de la Sala de Casación Penal y sus familias.

Uno de los episodios ocurrió en la oficina del procurador delegado Pedro Luis Bonilla Bolaños, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación.

El funcionario le informó al magistrado que primero había encontrado una bala dentro de su despacho y posteriormente llegó a la oficina y encontró dos ventanas rotas, además de evidencias de dos disparos de fusil. La Fiscalía y la Dijín adelantan verificaciones para establecer el origen y las circunstancias de esos impactos.

Bonilla había intervenido en el proceso judicial contra Gómez y solicitado ante la Corte que fuera condenado.

A esto se sumó la preocupación expresada por la procuradora judicial Gloria Guzmán Duque, quien, según el documento conocido por medios de comunicación, manifestó inquietudes por su seguridad y la de otros funcionarios relacionados con el caso.

La Corte Suprema pidió reforzar los esquemas de seguridad de los magistrados ante el temor de que los hechos pudieran estar relacionados con la condena contra el exgobernador.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.