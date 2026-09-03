Rusia manifestó al Gobierno de Abelardo de la Espriella su disposición de cooperar con Colombia para recuperar la operatividad de los helicópteros Mi-17 que permanecen fuera de servicio, en medio de las dificultades que durante los últimos años han impedido avanzar con el mantenimiento de esta flota.

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La Embajada de Rusia en Bogotá difundió un comunicado en el que aseguró que su país mantiene la voluntad de brindar a las autoridades colombianas los servicios necesarios para la reparación y mantenimiento de estas aeronaves. La representación diplomática también cuestionó los intentos adelantados durante el Gobierno anterior para recuperar los helicópteros con empresas de terceros países.

Según la posición expresada por Moscú, esos trabajos no habrían permitido solucionar el problema y, además, habrían puesto en riesgo importantes recursos destinados a la recuperación de los aparatos.

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El pronunciamiento ocurre mientras Colombia enfrenta desde hace varios años dificultades para mantener operativa parte de su flota de helicópteros Mi-17, aeronaves utilizadas por el Ejército para diferentes labores de transporte y apoyo.

¿Por qué no se han reparado Helicópteros Rusos Mi-17?

En su comunicado, la Embajada rusa calificó como “fallidos” los intentos del Gobierno anterior para recuperar la operatividad de los helicópteros mediante contratistas no autorizados.

La representación diplomática sostuvo que la decisión de no acudir a las compañías rusas autorizadas podría significar la pérdida de recursos financieros importantes. También señaló que esa situación habría derivado en procesos penales contra personas involucradas, según la versión entregada por Rusia.

La Embajada insistió en que los servicios de reparación de estos helicópteros deben estar a cargo de compañías certificadas por el fabricante, argumento con el que volvió a defender la participación de empresas rusas en el proceso.

📄 Lean nuestro comunicado de prensa en relación con la situación actual acerca del estado de la flota de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional pic.twitter.com/ce19D0o5gi — Embajada de Rusia en Colombia (@RusiaColombia) September 3, 2026

Reparación de los helicópteros implicaría millonaria inversión

Uno de los puntos señalados por Rusia está relacionado con los recursos que Colombia destinó para fortalecer las capacidades de mantenimiento de estas aeronaves.

De acuerdo con la Embajada, existe el riesgo de perder tanto el dinero invertido en la adquisición de los helicópteros como los recursos destinados a la construcción del centro de reparación y mantenimiento de los Mi-17 en Tolemaida.

El proceso para poner en funcionamiento ese centro nunca llegó a completarse y, según la información divulgada por la representación diplomática, involucró recursos cercanos a los 90 millones de dólares.

¿Por qué Colombia no ha podido reparar toda la flota Mi-17?

Las dificultades para mantener estos helicópteros no son recientes. Colombia y Rusia llevan varios años sin alcanzar un acuerdo que permita avanzar de manera integral con la reparación y mantenimiento de la flota.

En abril de 2025, Caracol Radio reportó que Colombia contaba con 20 helicópteros Mi-17, de los cuales 15 permanecían en tierra a la espera de mantenimiento.

El problema se agravó desde 2023 por las dificultades para efectuar transacciones con Rusia, país afectado por sanciones internacionales a raíz de la guerra en Ucrania. La situación también involucró restricciones financieras relacionadas con compañías rusas vinculadas al mantenimiento de las aeronaves.

En ese contexto, la reparación de los Mi-17 se convirtió en un asunto que combina necesidades operativas de las Fuerzas Militares con dificultades financieras, logísticas y geopolíticas.

Por ahora, Rusia asegura que mantiene abierta la puerta para retomar la cooperación con Colombia y participar en la recuperación de estas aeronaves, mientras el país debe definir cómo avanzar con el mantenimiento de una flota considerada relevante para las operaciones del Ejército.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.