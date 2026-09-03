El Gobierno nacional anunció la suspensión temporal de las emisiones de cuatro ‘Emisoras de Paz’, luego de que una revisión administrativa, jurídica y técnica determinara que estas comenzaron a operar sin haber culminado el proceso de concesión exigido para utilizar legalmente el espectro radioeléctrico.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Se seguirán expidiendo pasaportes en Colombia? De la Espriella aclara qué pasará ahora)

La decisión fue comunicada por Inravisión, Sistema de Medios Públicos, cuya gerente, Ángela María Mora Soto, explicó que la medida se adoptó tras verificar que los actos administrativos correspondientes a las concesiones aún permanecen en revisión por parte del Ministerio TIC.

Según la entidad, la suspensión será temporal y las estaciones volverán a operar una vez concluyan los procedimientos legales necesarios para obtener las autorizaciones correspondientes.

Lee También

¿Por qué suspendieron las ‘Emisoras de Paz’?

De acuerdo con Inravisión, las emisoras de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta fueron puestas en funcionamiento durante 2024 antes de que finalizara el trámite de las concesiones necesarias para transmitir.

La revisión hecha por la entidad y la información suministrada por el Ministerio TIC concluyeron que los actos administrativos siguen en etapa de análisis, por lo que las estaciones aún no cuentan con la habilitación definitiva para operar.

Ante ese panorama, el Gobierno optó por detener temporalmente las transmisiones mientras culmina el proceso jurídico, con el fin de garantizar que el uso del espectro radioeléctrico se ajuste a las normas vigentes.

¿Qué pasará con las cuatro estaciones?

Inravisión insistió en que la medida no constituye un cierre definitivo de las ‘Emisoras de Paz’ y rechazó las interpretaciones que la relacionan con censura o decisiones de carácter político.

La entidad afirmó que el objetivo es regularizar la situación jurídica de las estaciones para que puedan continuar prestando el servicio con todas las garantías legales.

Asimismo, señaló que las emisoras cumplen un papel importante para comunidades afectadas por el conflicto armado y que el propósito es permitir que continúen desarrollando esa labor una vez finalicen los trámites pendientes.

¿Cuáles son las emisoras afectadas?

La decisión cobija las ‘Emisoras de Paz’ ubicadas en:

Buenaventura (Valle del Cauca).

Agustín Codazzi (Cesar).

Riosucio (Chocó).

Tierralta (Córdoba).

Mientras avanzan los procedimientos administrativos, estas estaciones permanecerán fuera del aire.

La gerente de Inravisión aseguró que la entidad continuará adelantando las gestiones necesarias para subsanar la situación y obtener las concesiones requeridas, con el propósito de que las emisoras reanuden sus transmisiones dentro del marco legal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.