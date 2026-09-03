Por: El Espectador

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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y exgobernador de Antioquia, enfrenta un nuevo llamado de la justicia este 4 de septiembre. La cita con la Fiscalía está programada para las 9:00 de la mañana, momento en que deberá rendir indagatoria por tres expedientes que buscan esclarecer hechos que han suscitado interrogantes durante décadas. Tal como lo informó El Espectador, las investigaciones intentan determinar si Uribe, durante su periodo como gobernador de Antioquia, tuvo alguna responsabilidad en la creación de ejércitos privados de carácter paramilitar que cometieron diversas masacres en esa región. Además, la Fiscalía pretende establecer si el exmandatario tuvo participación directa o indirecta en estos crímenes o habría favorecido su comisión.

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En particular, el proceso judicial involucra la masacre ocurrida entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996 en el municipio de San Roque, Antioquia. De acuerdo con información revelada por la Corte Suprema de Justicia, el grupo paramilitar responsable de estos hechos habría utilizado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, en ese entonces propiedad de la familia Uribe Vélez. Los expedientes también apuntan a la posible desaparición de cuatro personas a mediados de junio de 1996, situación por la cual la Fiscalía investiga si el entonces gobernador tuvo algún vínculo en la formación o apoyo a la organización criminal señalada.

En ese contexto, se suma otro caso relevante relacionado con el proceso: el asesinato de Jesús María Valle, reconocido líder defensor de derechos humanos, ocurrido en febrero de 1998. Tanto la Fiscalía como integrantes de la sociedad civil han demandado claridad sobre la responsabilidad de altos funcionarios de la época, incluyendo a Uribe, en relación con este crimen. Sin embargo, los avances en la investigación han sido lentos y las respuestas han resultado insuficientes, pues han pasado años sin que se esclarezcan plenamente los hechos ni se establezcan responsabilidades de manera definitiva.

Las pesquisas —fundamentadas en reportes de El Espectador y la revisión de decisiones judiciales— se concentran en dilucidar si hubo relación entre la creación de grupos paramilitares en Antioquia y el asesinato de líderes sociales durante el mandato de Uribe. La relevancia de estas investigaciones radica en el compromiso del sistema judicial para esclarecer, sin margen de duda, el rol de figuras públicas en el auge de la violencia en la región.

¿Por qué la Fiscalía llamó a indagatoria a Álvaro Uribe por las masacres de Antioquia?

La Fiscalía citó a Álvaro Uribe a indagatoria para esclarecer su posible responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares y su relación con masacres ocurridas en Antioquia entre 1996 y 1998, así como en la desaparición de personas durante su mandato como gobernador. Según El Espectador, los hechos incluyen la masacre de San Roque y otras acciones violentas que habrían sido perpetradas por organizaciones armadas ilegales vinculadas, supuestamente, a la familia Uribe Vélez.

¿Qué significa el término ‘indagatoria’ en el proceso judicial colombiano?

En el proceso penal colombiano, la indagatoria es un acto judicial en el que la persona investigada debe presentarse a responder preguntas ante el fiscal sobre hechos que se le imputan. Su objetivo es garantizar el derecho de defensa del investigado y permitir que las autoridades judiciales puedan recolectar información relevante para determinar si existen méritos para continuar o archivar la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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