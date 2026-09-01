La concejal de Bogotá Sandra Forero presentó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal de investigación disciplinaria contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López, del Pacto Histórico, por declaraciones en las que cuestionó la legitimidad del escenario presidencial.

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La controversia tomó fuerza después de conocerse un video en el que Zuleta afirma que Gustavo Petro “sigue siendo el presidente de Colombia”. En la grabación, la congresista también dice: “No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”.

Zuleta también puso en duda los resultados electorales y habló de un supuesto robo de las elecciones, cuestionando el dictamen del Consejo Nacional Electoral y la validez de los escrutinios. Forero pidió establecer si esas afirmaciones podrían constituir una falta a los deberes de la senadora.

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La concejal calificó las declaraciones como “especialmente delicadas por provenir de una congresista y por referirse a la legitimidad del presidente de la República y del proceso electoral”. Además, Forero anunció: “Presenté ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de investigación en contra de la senadora Isabel Zuleta por desconocer públicamente la legitimidad del presidente Abelardo De La Espriella y hablar de un fraude electoral que nunca existió (sic)”.

Asimismo, las declaraciones provocaron respuestas políticas. La exsenadora Paloma Valencia le envió tres “recomendaciones” y sostuvo que “no hay ninguna evidencia de un fraude electoral”. También afirmó: “Los únicos votos de origen ilícito son los que presionaron los violentos con sus fusiles y que acompañaron a su candidato. Los que se inventaron tratar a los presidentes como expresidentes fueron ustedes (…)”. Valencia cerró con una petición: “Acostúmbrese a decirle expresidente a Petro”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.