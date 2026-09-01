En una inusual y sincera radiografía de las altas esferas del poder, el exdirector del DPS y exsenador Gustavo Bolívar concedió una amplia entrevista a la revista SEmana, donde destapó varias infidencias sobre los momentos más complejos de la administración anterior y el destino actual de dos de sus fichas más polémicas y visibles: Armando Benedetti y Roy Barreras. Lejos de la retórica oficial, Bolívar admitió que, aunque al principio no tuvo una buena relación con ellos, con el tiempo comprendió su rol estratégico, aunque hoy ambos carguen con facturas políticas y personales sumamente costosas.

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Uno de los pasajes más llamativos de la conversación gira en torno al exministro y exembajador Armando Benedetti, de quien Bolívar aseguró estar profundamente afectado por las consecuencias de haberse jugado a fondo por el proyecto del petrismo. Según relató el exfuncionario, su reciente comunicación con Benedetti dejó ver a un hombre roto por la presión judicial y financiera.

“Hablé con Benedetti hace poco. Lo vi muy destrozado, está como pagando las consecuencias de haberse metido en la orilla contraria. Siento que está muy afectado; le esperan años muy crueles porque sigue en la lista OFAC de Estados Unidos, con muchas cosas embargadas y procesos. Hoy debe estar arrepentido de haberse metido al petrismo. Aunque él ha sido leal con Gustavo Petro, yo he sido crítico de él; el precio que ha pagado es muy alto. Eso le jode la vida a cảquiera; está muy preocupado”, le confeso Bolívar a SEMANA.

El exdirector del DPS contrastó esta pesada carga con la figura del expresidente Gustavo Petro, señalando que mientras al exmandatario “no le importa eso porque no tiene ni un negocio ni un carro de perros calientes” y camina por la vida con una postura anticapitalista, para un perfil como el de Benedetti el impacto patrimonial y judicial es devastador.

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Actualmente, alejado de los micrófonos y refugiado en el anonimato de su residencia en Barranquilla, Benedetti optó por el silencio como su mejor defensa, declarándose en reiteradas ocasiones como “un periódico del ayer”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.