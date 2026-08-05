A las puertas del cambio de mandato en Colombia, el mapa político del petrismo comienza a reconfigurarse de cara al futuro. Mientras el gobierno de Gustavo Petro llega a su fin, las principales fichas, ministros y aliados de la administración actual enfrentan un panorama incierto, marcado por aspiraciones regionales, cuestionamientos judiciales, profundas divisiones internas y el salto inminente a la resistencia civil o a la oposición frontal.

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Por un lado, Armando Benedetti ha señalado públicamente que se considera a sí mismo un “cadáver político”, manifestando su intención inicial de dedicarse al descanso, a jugar golf en Barranquilla y a disfrutar de sus nietos. Sin embargo, los círculos políticos no descartan del todo sus movimientos, especialmente ante los permanentes coqueteos y especulaciones sobre un posible lanzamiento a la Alcaldía de Barranquilla en las próximas elecciones regionales.

En la capital del país, los movimientos electorales también empiezan a tomar fuerza. Carlos Carrillo, tras su paso por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y habiendo ventilado abiertas diferencias con otras fichas del petrismo como Angie Rodríguez y Daniel Quintero, se perfila como un firme candidato para disputar la Alcaldía de Bogotá.

A su vez, Gustavo Bolívar asoma como otra figura natural con aspiraciones hacia el Palacio Liévano, aunque su rol principal se proyecta como un eje fundamental dentro de la estrategia de “desobediencia civil” anunciada en conjunto con el senador Iván Cepeda. En una línea de continuidad parlamentaria se ubica María José Pizarro, quien mantendrá un papel protagónico muy cercano a Petro y a las banderas del Pacto Histórico desde el Congreso.

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Por su parte, Daniel Quintero saldrá de la Superintendencia Nacional de Salud con la mira puesta en relanzarse políticamente, evaluando opciones hacia la Alcaldía de Medellín o alguna gobernación regional. No obstante, su camino estará fuertemente condicionado por los líos judiciales que arrastra, los cuales podrían agudizarse de manera significativa con el paso de estos próximos cuatro años bajo el nuevo escenario institucional.

Este reacomodo político ocurre en medio del profundo desgaste que ha arrastrado la administración saliente. A lo largo del periodo presidencial, el Ejecutivo ha tenido que lidiar con múltiples escándalos de corrupción, tensiones institucionales y grietas internas que también han tenido eco en el plano personal y familiar, evidenciando divisiones con su círculo más cercano, como el caso de Verónica Alcocer.

Finalmente, el futuro del propio presidente Gustavo Petro se vislumbra en medio de una tormenta judicial y política. Con su inclusión en la lista Clinton y enfrentando un escenario de alta confrontación con el presidente electo Abelardo De la Espriella —quien ya ha manifestado públicamente su intención de buscar su extradición—, el exmandatario se prepara para liderar un bloque de oposición, marcando un periodo de máxima polarización para el próximo cuatrienio en el país.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.