Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una experiencia artística única con el laboratorio ‘El Cuerpo Invisible’, una iniciativa creada para profundizar en la exploración del cuerpo como territorio de presencia, percepción y transformación. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este espacio está dirigido a bailarines, intérpretes y artistas escénicos interesados en concebir el movimiento desde un plano interno y consciente. La cita será el jueves 10 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera Primera #17-01, y la inscripción es gratuita, pero requiere registro previo.

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El laboratorio estará bajo la dirección de Chrystian Tamayo, reconocido actor-bailarín, director e investigador colombiano. Tamayo se destaca por su trabajo en teatro físico y performance, así como por una exploración profunda en el movimiento escénico, tomando como eje central el Butō, una forma de danza japonesa contemporánea que integra elementos como la energía corporal, la memoria física, la quietud y el movimiento como herramientas creativas. Además, Tamayo es fundador de ATA Theatre, una plataforma independiente por medio de la cual ha impulsado procesos de formación, creación y circulación artística tanto en Colombia como en otros países.

Durante las sesiones de ‘El Cuerpo Invisible’, los participantes trabajarán en tres enfoques principales. El primero, llamado presencia y percepción, se inspira en el Butō y utiliza técnicas de respiración, quietud y escucha activa para ampliar la conciencia que tiene el artista sobre su propio cuerpo. El segundo foco es la memoria corporal y el espacio, desde donde, a través de la investigación de la intención, la energía y la sensibilidad, se busca conectar el movimiento con dimensiones como el tiempo y las relaciones con el otro. Finalmente, se explorará el estado interno: es decir, se propondrán herramientas para que el movimiento surja no solo desde la forma física, sino desde una autenticidad y exploración profunda propias del intérprete.

Este laboratorio representa una oportunidad valiosa para quienes desean sumergirse en una práctica escénica innovadora, donde la conciencia del cuerpo es el principal vehículo creativo. Según Idartes, los cupos para asistir son gratuitos y solo exigen inscripción anticipada en la plataforma oficial.

¿Cómo inscribirse gratis al laboratorio ‘El Cuerpo Invisible’ en Bogotá?

Para participar en el laboratorio ‘El Cuerpo Invisible’ es necesario realizar una inscripción previa, la cual es completamente gratuita. De acuerdo con información de Idartes, los interesados deben registrarse en el enlace oficial que ha sido divulgado para este evento. Así podrán reservar un cupo y asegurar su participación el jueves 10 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en la Casona de la Danza.

¿Qué es el Butō y por qué es central en ‘El Cuerpo Invisible’?

El Butō es un tipo de danza japonesa contemporánea que se caracteriza por su exploración del movimiento a partir de la quietud, la energía interna y la memoria corporal. Según lo publicado por Idartes, en ‘El Cuerpo Invisible’ este enfoque es fundamental, pues permite a los intérpretes trabajar tanto desde el plano físico como desde sus dimensiones internas, promoviendo una mayor autenticidad y profundidad en la creación escénica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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