Tecnoglass se sumó a la campaña #ColombiaUnSoloCorazón para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto, mediante la fabricación y entrega de ventanas para las zonas más golpeadas por la emergencia.

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La compañía produjo en pocas semanas las primeras 500 ventanas corredizas, que ya fueron despachadas desde Barranquilla hacia Buenaventura, en el Valle del Cauca. Este envío hace parte de un plan de ayuda más amplio para contribuir a la reconstrucción de las comunidades afectadas.

La empresa anunció que próximamente enviará otras 1.500 ventanas al Chocó y proyecta realizar entregas adicionales en Cali, Pereira y Armenia.

La iniciativa busca atender las necesidades de familias que resultaron damnificadas por uno de los terremotos más devastadores registrados recientemente en Colombia.

El aporte de Tecnoglass asciende a $6.000 millones y fue anunciado por su COO, Christian Daes, tras el llamado de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda. La compañía también respondió a solicitudes de líderes comunitarios de las regiones afectadas, entre ellos Wilmer Valencia, de Buenaventura.

Con estos envíos, Tecnoglass busca aportar materiales esenciales para la recuperación de viviendas y reafirma su compromiso social con las comunidades afectadas por la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.