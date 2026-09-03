Alter SAIC, empresa argentina dedicada a la fabricación de tejidos de punto y servicios de tintorería industrial, volvió a solicitar ante la justicia de ese país la apertura de su concurso preventivo de quiebra, luego de que una primera presentación fuera rechazada.

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La compañía explicó que atraviesa una fuerte crisis económica y financiera que comenzó a profundizarse en 2023 y que terminó provocando la pérdida de capital de trabajo y una situación de cesación de pagos.

Alter calificó el escenario como la crisis más grave y prolongada de sus 56 años de historia.

La situación de la empresa ocurre en medio de una fuerte caída de la industria textil argentina. Entre enero y mayo de 2026, la producción del sector disminuyó 26,5 %, mientras que en junio la utilización de la capacidad instalada llegó apenas al 46,6 %.

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Además, 115 establecimientos dejaron de operar durante los primeros cuatro meses del año.

Fundada en 1970, Alter tiene una planta en Berazategui, Buenos Aires, donde produce tejidos para sectores como lencería, ropa deportiva, trajes de baño y moda. También cuenta con procesos integrados de tejeduría, tintorería y terminación.

La empresa atribuye su deterioro a la menor demanda interna, el aumento de las importaciones y los mayores costos, factores que redujeron sus márgenes y dejaron parte de su capacidad productiva sobredimensionada.

Su nuevo pedido se suma a otros cierres y procesos de reestructuración dentro de la industria textil argentina.

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