Claro Colombia abrió nuevas ofertas laborales para profesionales de diferentes áreas, con oportunidades que van desde cargos especializados en tecnología y datos hasta posiciones relacionadas con experiencia de usuario y asuntos jurídicos.

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La compañía busca incorporar talento con formación en carreras como Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, Publicidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Derecho, entre otras. Los requisitos de experiencia varían de acuerdo con cada posición.

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Una de las vacantes disponibles es la de Jefe de Sistemas de Información, dirigida a profesionales en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines. El cargo requiere más de cinco años de experiencia liderando proyectos relacionados con datos, analítica o ingeniería de datos.

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Para esta posición también se solicitan conocimientos en herramientas y tecnologías como Azure, AWS o GCP, ETL/ELT, SQL, Python y Power BI, además de experiencia en arquitecturas cloud, migración y modernización de plataformas de datos.

Otra de las oportunidades es la de Analista Soporte y Experiencia Claro Pay, para profesionales en Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, Publicidad, Ingeniería o áreas relacionadas. El candidato debe contar con mínimo dos años de experiencia en soporte funcional, aseguramiento de la operación y experiencia del usuario. También se valoran conocimientos en procesos relacionados con billeteras digitales y seguimiento de indicadores de calidad y servicio.

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Finalmente, Claro busca un abogado o abogada con título profesional en Derecho y al menos tres años de experiencia en asuntos contenciosos y procesos administrativos. La compañía señala como conocimientos deseables el Derecho de la Competencia y/o Derecho del Consumo, especialmente si la experiencia está relacionada con el sector de telecomunicaciones.

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Las personas interesadas en estas oportunidades deben revisar las condiciones específicas de cada cargo, así como los requisitos y proceso de postulación definidos por la compañía. Las vacantes representan opciones para profesionales con distintos perfiles que buscan vincularse a una de las empresas del sector tecnológico y de telecomunicaciones en Colombia.

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