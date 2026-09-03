Por: EL PILON SA

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Un grupo de 52 familias rurales de los municipios de Albania y Barrancas, en el departamento de La Guajira, recibió novillas preñadas como parte del programa Una Vaca por la Paz. Esta estrategia, llevada a cabo de manera conjunta por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán) y la empresa Cerrejón, busca estimular la economía local y fomentar el desarrollo agropecuario en la región, en especial entre comunidades vulnerables.

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La jornada de entrega, donde participaron representantes gremiales y corporativos, fue resaltada por su impacto social positivo. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, enfatizó que este programa trasciende la simple donación de animales. Según él, la iniciativa incluye asistencia y acompañamiento técnico especializado, lo que significa que las familias beneficiadas reciben apoyo integral para asegurar la sostenibilidad de sus proyectos ganaderos. Esto busca fortalecer el emprendimiento y la estabilidad económica dentro de las comunidades rurales.

Dentro de los beneficiados se encuentran principalmente madres cabeza de hogar y miembros de comunidades indígenas, quienes han visto en el programa una oportunidad real de mejorar sus condiciones de vida. Maricruz Salcedo, una de las beneficiarias, afirmó que este incentivo le permitirá aumentar los ingresos familiares y crear nuevas alternativas productivas en su territorio, mostrando así el alcance social que puede tener el programa.

El modelo de trabajo contempla un enfoque de ‘cadena de solidaridad’. Nataly Delgado Pinzón, directora ejecutiva de Fundagán, explicó que las primeras crías que nazcan de las novillas entregadas serán posteriormente transferidas a otras familias de la región. De esta forma, el beneficio se distribuirá de manera progresiva, permitiendo que más pequeños productores tengan acceso a estas oportunidades en el futuro.

Desde el sector privado, Juan Carlos García Otero, gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón, subrayó la importancia del trabajo articulado entre empresa, gremio y comunidad. Según sus palabras, estas alianzas productivas refuerzan la resiliencia y la autogestión entre los pobladores rurales, en una zona marcada por retos económicos y sociales.

En total, la alianza estratégica ha entregado 102 vacas preñadas en La Guajira durante los últimos dos años, consolidando su compromiso con el desarrollo rural y ofreciendo soluciones que buscan un impacto duradero en la región.

¿Cómo funciona el programa Una Vaca por la Paz en La Guajira?

El programa Una Vaca por la Paz consiste en entregar novillas preñadas a familias rurales seleccionadas, acompañando este incentivo con asistencia técnica y acompañamiento continuo. Además, las primeras crías de las vacas donadas se deben transferir a otras familias, extendiendo así el impacto y el beneficio de manera progresiva en toda la comunidad.

¿Qué significa el modelo de ‘cadena de solidaridad’ en el programa ganadero?

La ‘cadena de solidaridad’ es un esquema que permite que los beneficios iniciales se multipliquen: quienes reciben las novillas preñadas entregan las primeras crías nacidas a otras familias dentro de la región. Este sistema busca asegurar que más hogares de pequeños productores puedan acceder, con el tiempo, a los mismos recursos productivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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