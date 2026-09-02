Por: VALORA ANALITIK

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Cambiar de empleo es una decisión que muchos trabajadores en Colombia toman después de evaluar no solo cuánto reciben cada mes, sino también qué posibilidades tienen de crecer, cómo es el ambiente laboral y qué tan compatible resulta el trabajo con su vida personal. Para las empresas, esa decisión tiene una consecuencia que puede ir mucho más allá de perder a una persona: reemplazar talento también implica costos económicos.

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Los datos de Pandapé, plataforma de software en la nube (tipo ATS y HCM) diseñada para automatizar y simplificar la gestión de recursos humanos, muestran cuáles son las principales razones asociadas a la rotación laboral y ponen al salario en el primer lugar, con 63 %. Sin embargo, la remuneración no es el único elemento que influye en la permanencia de los trabajadores. El crecimiento profesional aparece con 46 %, seguido por el equilibrio entre la vida personal y laboral, con 36 %.

La lista también incluye la búsqueda de mayor flexibilidad, con 24 %; un liderazgo más empático, con 24 %; y un mejor clima laboral, con 19 %. Esto muestra que las decisiones de los empleados pueden estar relacionadas con una combinación de factores y no exclusivamente con el sueldo que aparece en la nómina.

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El salario pesa, pero no es el único factor para los trabajadores

Para un trabajador, una oferta laboral con un salario superior puede convertirse en un incentivo para cambiar de empresa. Pero, al mismo tiempo, una compañía puede perder a una persona que ya conoce sus procesos, equipos y responsabilidades si no logra responder a otras necesidades que influyen en su permanencia.

Ese escenario ha llevado a que las estrategias de retención de talento incorporen el concepto de compensación total, que busca complementar el salario con beneficios, bienestar y posibilidades de desarrollo profesional.

Alex Robbio, cofundador y CEO de la fintech Glim, explicó que la respuesta empresarial ante la presión salarial no necesariamente consiste únicamente en aumentar el sueldo base: “Si el salario impulsa la rotación, la respuesta no es solo subir el sueldo base; es rediseñar la estrategia de compensación total”.

Robbio agregó que beneficios relacionados con alimentación, transporte, salud y bienestar financiero pueden convertirse en herramientas para fortalecer la permanencia de los empleados.

La lógica detrás de esta estrategia es que un trabajador puede valorar de manera diferente una parte de su compensación cuando esta responde directamente a gastos que enfrenta en su vida cotidiana. De ahí que los beneficios flexibles hayan ganado espacio dentro de las políticas empresariales.

¿Qué son los beneficios flexibles para los trabajadores?

A diferencia de los incentivos tradicionales, que suelen entregarse bajo condiciones iguales para todos los empleados, los beneficios flexibles permiten adaptar parte de la compensación a las necesidades, preferencias o etapa de vida de cada trabajador.

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Entre las alternativas mencionadas se encuentran apoyos para alimentación y movilidad, opciones relacionadas con salud y educación, acceso a liquidez, bonos digitales y tarjetas con cupo disponible para determinados gastos cotidianos.

El nivel de utilización también marca una diferencia. De acuerdo con los datos suministrados, los beneficios tradicionales estandarizados registran tasas de utilización inferiores al 10 %, mientras que las herramientas de retribución flexible pueden alcanzar un 82 % de uso activo cuando están disponibles para los colaboradores.

Para las empresas, esto plantea una pregunta relevante: no se trata únicamente de ofrecer más beneficios, sino de entregar aquellos que realmente sean utilizados y valorados por los trabajadores.

El costo oculto para las empresas de perder a un trabajador

La rotación laboral también tiene una dimensión financiera. Cuando un empleado abandona una compañía, el costo no termina con el pago de su liquidación o con la contratación de su reemplazo.

La empresa debe afrontar procesos de selección, contratación y capacitación. A esto se suma el periodo en el que la nueva persona adquiere experiencia y alcanza el nivel de productividad del trabajador que dejó el cargo.

La evidencia citada por Glim señala que mejorar los beneficios laborales puede reducir la rotación entre 20 % y 40 %, dependiendo de qué tan competitivos, personalizados y pertinentes sean los incentivos.

Además, perder y reemplazar a un colaborador puede representar un costo equivalente a entre 33 % y 150 % de su salario anual, debido a los gastos asociados con selección, contratación, capacitación y la pérdida inicial de productividad.

En términos sencillos, un trabajador que recibe un salario determinado puede representar para la compañía un costo de reemplazo considerablemente superior a ese pago mensual cuando abandona su puesto.

Los datos de Pandapé señalan que entre las principales estrategias para retener talento están mejorar el clima organizacional, desarrollar líderes, impulsar planes de carrera, ofrecer salarios competitivos y entregar beneficios o prestaciones adicionales.

Esto implica que las empresas tienen diferentes frentes para reducir la salida de trabajadores. Una compañía que no puede competir únicamente mediante incrementos salariales puede evaluar otros componentes de la compensación y de la experiencia laboral.

Robbio sostuvo que los beneficios flexibles también pueden tener una relación con la productividad al atender necesidades cotidianas de los trabajadores: “Un colaborador que no está preocupado por cómo resolver su alimentación, salud o transporte, está enfocado en su trabajo”.

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La discusión, por tanto, no se limita a cuánto gana un trabajador. Para las compañías colombianas, el desafío consiste en determinar qué combinación de salario, beneficios, liderazgo, desarrollo profesional, flexibilidad y ambiente laboral resulta suficiente para conservar talento que ya conoce el negocio.

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