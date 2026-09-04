Por: Noticiero 90 minutos

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El colapso del edificio María Elvira, ocurrido el 10 de agosto en el barrio Cuarto de Legua, Cali, dejó una huella indeleble tanto por la magnitud de la tragedia como por las historias humanas que salieron a la luz tras el desastre. Uno de estos relatos es el de don Diego, vecino del inmueble siniestrado, quien permitió que los rescatistas y conocidos como "topos humanos" ingresaran por su casa, derribando muros para acelerar las maniobras de búsqueda de sobrevivientes y cuerpos. Según 90 Minutos, este gesto solidario fue clave en los momentos más críticos de la emergencia, pero ha tenido consecuencias devastadoras para él y su familia.

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Después de actuar en favor de las víctimas, don Diego quedó en una situación de aislamiento institucional y profunda inseguridad. El derribo de las paredes convirtió su vivienda en un espacio completamente expuesto, facilitando el ingreso de delincuentes. A pesar de los esfuerzos de la comunidad, que recurrió a instalar iluminación provisional, cámaras y organizar vigilias nocturnas, los saqueos no han dado tregua. De acuerdo con lo reportado, los ladrones han sustraído casi todos los objetos de valor, llegando incluso a robar el cableado y las tomas eléctricas de la vivienda.

La situación de don Diego ha sido atendida parcialmente por la administración municipal, según detalla 90 Minutos. Funcionarios, entre ellos la doctora Cuellar y su hijo, han visitado la casa para realizar inspecciones y levantamientos de información. Sin embargo, el afectado denuncia que aún no ha recibido un dictamen definitivo que indique qué procede técnicamente: si su casa debe ser demolida, reforzada o simplemente tapiada, mientras permanece entre montones de escombros y un ambiente de inseguridad total.

En este panorama, la ayuda urgente que solicita don Diego se divide en dos frentes: la colaboración para retirar los escombros pesados que obstruyen su hogar y el apoyo material y operativo para tapear los muros derribados. El destino de su vivienda y su seguridad familiar dependen de que los organismos oficiales trasladen las inspecciones a acciones concretas. Mientras eso ocurre, su historia evidencia el costo personal y el alto riesgo al que se expuso por abogar por el rescate de vidas durante una emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ayuda ha recibido don Diego tras el colapso del edificio María Elvira?

Según información suministrada por 90 Minutos, don Diego ha contado con el respaldo de su comunidad en forma de vigilancia y medidas de seguridad temporales, así como visitas técnicas y levantamientos de datos realizados por funcionarios de la administración municipal. Sin embargo, no ha recibido el apoyo técnico ni material que requiere urgentemente para resolver la emergencia y garantizar tanto la seguridad como la habitabilidad de su vivienda.

¿Por qué la vivienda de don Diego quedó vulnerable después del rescate en Cali?

La vivienda de don Diego quedó expuesta debido a que permitió la apertura de varias aberturas en sus muros para que rescatistas pudieran ingresar y facilitar la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros del edificio colapsado. Esta decisión, aunque fundamental para salvar vidas, convirtió su casa en blanco fácil de robos y saqueos, ya que los delincuentes aprovechan los grandes agujeros para ingresar y sustraer pertenencias y materiales del inmueble.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.