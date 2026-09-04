Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es mucho más que una simple predicción sobre si va a llover o hará sol; representa el resultado de un complejo proceso donde la ciencia y la tecnología se combinan para descifrar el comportamiento de la atmósfera. De acuerdo con la información compartida, este procedimiento parte de una observación global y masiva. Millones de datos referidos a temperatura, presión, humedad y viento se recopilan constantemente en diversas partes del mundo gracias a una red compuesta por estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos que orbitan la Tierra proveen imágenes continuas del desarrollo de sistemas nubosos, mientras que los radares ubicados en tierra detectan con precisión la evolución de las lluvias.

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Según lo explicado en el artículo compartido, toda esta información recolectada se envía a centros internacionales especializados equipados con supercomputadoras de alta potencia. Es en estos lugares donde los datos son procesados a través de modelos numéricos de predicción. Dichos modelos, que consisten en programas informáticos avanzados, aplican leyes fundamentales de la física y la termodinámica —ámbitos de la ciencia que estudian el movimiento y la transferencia de energía, respectivamente— para simular cómo evolucionarán e interactuarán las masas de aire en el futuro. De este modo, la atmósfera se divide en una especie de rejilla tridimensional y, minuto a minuto, el sistema calcula los posibles cambios del clima.

Ahora bien, para la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), autoridad ambiental reconocida en la región, entregó el pronóstico del clima para este viernes. De acuerdo con la comunicación oficial citada, se esperan cielos parcialmente nublados, una clara tendencia al tiempo seco y una baja probabilidad de lluvias tanto en el día como en la noche. Según la CVC, las condiciones atmosféricas se mantendrán estables y las posibilidades de precipitaciones serán moderadas a bajas, con predominio de clima seco e incidencia de alta insolación, especialmente en la región andina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se obtienen y procesan los datos para el pronóstico del clima?

Los datos que permiten prever el clima se obtienen mediante una red global integrada por estaciones en tierra, boyas oceánicas y dispositivos aéreos como aviones y globos sonda. Además, los satélites brindan imágenes constantes. Esta información es enviada a centros equipados con supercomputadoras que utilizan modelos numéricos, programas científicos que simulan el futuro de la atmósfera con base en leyes físicas y termodinámicas.

¿Qué significa “modelos numéricos de predicción” en meteorología?

En meteorología, los modelos numéricos de predicción son programas informáticos que emplean complejas ecuaciones basadas en las leyes de la física y la termodinámica para simular el desarrollo de la atmósfera. Estos modelos dividen la atmósfera en pequeños “cubos” tridimensionales y, utilizando los datos observados, calculan minuto a minuto la evolución del clima en cada zona analizada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.