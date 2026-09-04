Por: Noticiero 90 minutos

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De acuerdo con la información suministrada por la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali), este viernes varios sectores de la ciudad experimentarán interrupciones temporales en la prestación de los servicios de acueducto y energía. La causa principal obedece a trabajos de reparación y mantenimiento programados en las redes de distribución, los cuales buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro para los usuarios. Emcali recomendó a los residentes de las zonas afectadas almacenar agua suficiente para atender sus necesidades básicas durante las horas que dure la intervención.

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Los barrios que tendrán suspensión del servicio de agua potable según Emcali son Atanasio Girardot, en la calle 38 # 13-46; El Ingenio, en carrera 83 # 18-05; La Flora, específicamente en la avenida 3 CN # 61-10 y en la avenida 3 EN con calle 55; así como El Jardín, ubicado en carrera 31A # 27-49. A esta lista se suman Santa Rita, con dirección en avenida 2 Oeste # 10-36; El Cedro, localizado en carrera 30A # 8-05; La Campiña, en avenida 6 CN # 42-49; y San Pascual, en la calle 13A # 13-48. En todos estos sectores, las labores de mantenimiento podrían alterar la cotidianidad de quienes residen o trabajan allí, especialmente en la realización de actividades que dependen del acceso constante al agua.

Adicionalmente, se llevan a cabo trabajos especiales en puntos neurálgicos de la red de acueducto. Entre las labores destaca el reemplazo, pruebas y puesta en operación del motor-bomba de la Estación de Bombeo Terron III. Asimismo, en el sector de Las Ceibas (carrera 8 con calle 62) continúa la reparación de una tubería de gran diámetro, parte esencial del sistema de distribución de agua potable en Cali.

Frente a esta situación, Emcali hace un llamado a la comunidad para que adopte hábitos de consumo responsable y procure registrar cualquier anomalía que se presente durante la suspensión de los servicios. La empresa enfatizó que estas intervenciones son indispensables para garantizar la prestación adecuada del acueducto y la energía eléctrica, además de fortalecer la infraestructura que abastece a la población caleña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali el viernes?

Emcali informó que los barrios de Cali afectados este viernes por trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto serán Atanasio Girardot, El Ingenio, La Flora, El Jardín, Santa Rita, El Cedro, La Campiña y San Pascual. En estas zonas se podrían presentar interrupciones temporales, por lo que se recomienda a sus habitantes tomar precauciones como almacenar agua para actividades esenciales.

¿Por qué se suspenden los servicios de acueducto y energía en algunos sectores de Cali?

La suspensión temporal de servicios de acueducto y energía en Cali responde a la necesidad de realizar trabajos de reparación y mantenimiento en la infraestructura que los soporta. Según Emcali, estas labores incluyen el reemplazo de equipos en estaciones de bombeo y la reparación de tuberías de gran diámetro, acciones consideradas clave para garantizar la eficiencia y confiabilidad de los servicios básicos para la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.