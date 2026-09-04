María Consuelo Córdoba volvió a contar detalles de uno de los episodios más dolorosos de su vida. Hace 26 años, la mujer fue víctima de un ataque con una sustancia química que le provocó graves lesiones en el rostro y la llevó a permanecer durante años bajo tratamiento médico.

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Ahora, a sus 58 años, su historia volvió a generar conmoción luego de que revelara nuevos detalles sobre la relación que tenía con el hombre señalado de agredirla y explicara qué ocurrió con él después del ataque.

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En conversación con el podcast V’amos Pa’eso y Derecho Pa’ la Gente’, María Consuelo relató que conoció al hombre en Cartagena y que ambos mantuvieron una relación durante aproximadamente 18 años. Según su testimonio, durante ese tiempo también habría sido víctima de violencia física.

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María Consuelo explicó que decidió trasladarse a Bogotá en busca de mejores oportunidades laborales. Según contó, había conseguido la posibilidad de trabajar en una casa de familia y recibir alojamiento en el mismo lugar.

Sin embargo, su entonces pareja no habría estado de acuerdo con la decisión y, de acuerdo con el relato de la mujer, le insistía constantemente para que regresara a Cartagena. La víctima aseguró que una de las razones por las que quería alejarse era el comportamiento que él tenía cuando consumía alcohol.

“Yo le decía que estaba muy contenta acá y le manifestaba que no me gustaba estar allá en Cartagena porque a él le gustaba mucho tomar y a mí no me gusta el trago (…) llegaba borracho a querer pegarme”, recordó.

De acuerdo con su testimonio, las agresiones físicas habían ocurrido en diferentes ocasiones.

“Me pegaba en el ojo, me lo hinchaba y yo tampoco quería esa vida así como de maldad”, relató María Consuelo en el programa.

Según contó, el hombre también la habría amenazado en repetidas oportunidades para evitar que se alejara de él. La situación llegó a uno de sus momentos más graves en el año 2000, cuando el hombre llegó hasta el lugar donde María Consuelo se encontraba en Bogotá.

La mujer recordó que abrió la puerta y fue atacada directamente en el rostro con una sustancia que, inicialmente, no identificó como ácido.

“Cuando abrí la puerta me tiró el ácido (…) yo no sabía que era ácido porque lo tenía en una caneca de aguardiente (…) yo solo pensé que estaba tomando a esa hora de la noche y cuando salí me tiró ese líquido en la cara”, relató.

La agresión le provocó graves lesiones y posteriormente tuvo que someterse a múltiples procedimientos médicos para tratar las consecuencias de las quemaduras. Según su relato, permaneció más de tres años hospitalizada mientras recibía tratamientos y era sometida a intervenciones quirúrgicas.

Después de la agresión, el hombre habría salido corriendo del lugar y, según María Consuelo, permaneció durante más de un año en el departamento del Chocó.

“Yo estuve hospitalizada y él libre, tranquilo por las calles (…) Cuando salí de allá lo demandé y se perdió en el Chocó”, manifestó.

Posteriormente, las autoridades lograron ubicarlo y trasladarlo a Bogotá. Sin embargo, de acuerdo con el relato de la mujer, el proceso judicial no habría terminado con el resultado que esperaba. María Consuelo recordó que, mientras se recuperaba de una de sus intervenciones, recibió información de la Fiscalía sobre una condena de cuatro años de prisión.

“Lo trajeron a Bogotá y yo estaba recién operada (…) cuando salí de nuevo del hospital, la Fiscalía me dijo que se le habían dado cuatro años de cárcel”, contó.

Capital Salud aclara situación sobre la eutanasia de María Consuelo

En medio de la atención que ha recibido nuevamente su caso, Capital Salud se pronunció sobre la solicitud de eutanasia de María Consuelo y aclaró un punto importante.

La EPS informó que la mujer cuenta desde hace cuatro años con autorización para acceder al procedimiento de eutanasia.

La entidad precisó que actualmente no está esperando una nueva autorización y que la decisión de realizar el procedimiento corresponde exclusivamente a María Consuelo, en ejercicio de su voluntad y de su derecho a morir dignamente.

“Actualmente no se encuentra a la espera de una autorización para acceder al procedimiento”, señaló Capital Salud en el documento.

La EPS también aseguró que estableció comunicación directa con la paciente para conocer su situación y reiteró que continuará acompañándola, independientemente de la decisión que tome.

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Además, Capital Salud indicó que María Consuelo ha recibido diferentes atenciones médicas, incluidas intervenciones quirúrgicas destinadas a tratar las consecuencias de las lesiones sufridas durante el ataque.

La entidad aseguró que continuará disponible para atender sus necesidades de salud y acompañará su decisión de manera “libre y autónoma”, bajo principios de respeto, humanidad y dignidad.

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