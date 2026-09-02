Arturo Calle se ofreció a ayudar a María Consuelo Córdoba, una mujer de 58 años que volvió a poner sobre la mesa su solicitud de eutanasia después de más de dos décadas de enfrentar las consecuencias de un ataque con ácido que sufrió en Bogotá.

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(Ver también: Mujer solicita eutanasia luego de ataque con ácido; vive dura situación desde hace 26 años)

El empresario colombiano manifestó su intención, en diálogo con Caracol Radio, de comprarle una vivienda a Córdoba y, además, hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume con donaciones y contribuya a mejorar sus condiciones de vida.

El caso de María Consuelo Córdoba se remonta al año 2000, cuando fue atacada con ácido por su entonces esposo durante una discusión relacionada con su decisión de trabajar en Bogotá. Desde entonces, ha tenido que afrontar un largo proceso médico que incluye cerca de 87 cirugías y numerosas hospitalizaciones.

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Durante estos 26 años, Córdoba ha contado públicamente las dificultades que ha tenido que enfrentar como consecuencia del ataque y ha insistido en la necesidad de recibir mejores condiciones para continuar con su vida.

¿Cómo va el caso de María Consuelo Córdoba?

De acuerdo con la información conocida sobre su caso, Córdoba cuenta desde hace cuatro años con autorización de su EPS para acceder a la eutanasia. La entidad de salud ha reconocido su derecho autónomo a tomar esta decisión.

La solicitud adquirió mayor relevancia luego de que Córdoba se reuniera con el papa Francisco en 2017. En aquel encuentro, la mujer había manifestado su intención de esperar y renunciar temporalmente a la eutanasia con la esperanza de recibir más ayuda para afrontar su situación.

Sin embargo, años después volvió a expresar públicamente su deseo de acceder al procedimiento.

En medio de esta situación apareció la propuesta de Arturo Calle. El empresario aseguró que está dispuesto a ayudarla con la compra de una casa y pidió que otras personas también se vinculen mediante donaciones.

La iniciativa busca ofrecerle a Córdoba una alternativa que le permita contar con mejores condiciones de vivienda y acompañamiento, mientras continúa el debate alrededor de su decisión sobre la eutanasia.

(Ver también: EPS le autorizó eutanasia a mujer que fue víctima de ataque con ácido: “Respetará decisión”)

El caso vuelve a poner en discusión las dificultades que enfrentan las víctimas de ataques con ácido en Colombia y los efectos que pueden permanecer durante décadas, así como el derecho de los pacientes a tomar decisiones autónomas sobre su salud y su vida.

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