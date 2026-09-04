Por: Caracol TV

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La Feria del Hogar, uno de los eventos más importantes que tienen lugar en Corferias, Bogotá, se abre este año a una experiencia enriquecedora al incorporar una amplia muestra de la cultura del Pacífico colombiano. Según información de Noticias Caracol, esta participación representa una oportunidad única para que los visitantes conozcan de cerca las tradiciones del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, a través de una delegación conformada por más de 120 portadores y portadoras de tradición de esta reconocida celebración.

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La inclusión del Petronio Álvarez en la Feria del Hogar es fruto de una cooperación entre instituciones de Cali y Bogotá. De acuerdo con lo reportado, en la organización y desarrollo del evento participan la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura de Cali, el propio Festival Petronio Álvarez, la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. La delegación pacífica estará presente en dos etapas: del 2 al 11 de septiembre y luego del 11 al 21 del mismo mes, permitiendo así una amplia ventana para que el público disfrute de expresiones culturales, productos artesanales y emprendimientos.

El espacio central de esta muestra se encuentra ubicado en el pabellón 8, nivel 2 de Corferias, donde los visitantes hallarán artesanos, emprendedores y diseñadores que exhiben productos y prácticas culturales propias del Pacífico. Paralelamente, la representación bogotana se ve reforzada por 135 empresas y emprendimientos apoyados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Durante 18 días, estos negocios ofrecen propuestas que incluyen artículos para el hogar, decoración, moda, joyería, textiles, cuidado personal y productos para mascotas.

De ese total, 45 empresas forman parte del programa Bogotá Corazón Productivo y representan a 10 zonas productivas clave de la ciudad, como Zona M, Chicó y San Felipe, entre otras. Estas empresas se destacan en áreas como mobiliario, restauración de muebles, diseño de interiores y joyería. A su vez, 90 emprendimientos de Hecho en Bogotá estarán presentes en el pabellón 3, en dos turnos de 45 negocios cada uno, siguiendo una tradición de cuatro años consecutivos participando en la feria. De esta manera, la Feria del Hogar no solo fomenta la industria bogotana sino que propicia un intercambio cultural significativo con el Pacífico colombiano.

El Festival Petronio Álvarez, llamado así en honor al compositor nacido en Buenaventura y apodado el "Rey del Currulao", es reconocido como un referente de las expresiones afrocolombianas del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué representa la participación del Festival Petronio Álvarez en la Feria del Hogar de Corferias?

La presencia del Festival Petronio Álvarez en la Feria del Hogar de Corferias representa una oportunidad para visibilizar y valorar la riqueza cultural del Pacífico colombiano. Además, facilita la creación de espacios de intercambio donde artesanos y emprendedores pueden mostrar y comercializar sus productos, fortaleciendo así la identidad y economía de las comunidades involucradas.

¿Quién fue Petronio Álvarez y por qué es importante en la cultura del Pacífico colombiano?

Petronio Álvarez fue un compositor, cantante y poeta nacido en Buenaventura, conocido como el "Rey del Currulao". Su legado artístico y su compromiso con la música tradicional del Pacífico han convertido su nombre en símbolo de la identidad cultural afrocolombiana. El festival que lleva su nombre es uno de los eventos más relevantes para las comunidades afrocolombianas del país.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.