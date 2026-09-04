Por: Portal Bogotá

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La Mutisia clematis, una especie emblemática del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), ha trascendido por primera vez los límites de sus instalaciones para llegar a rincones públicos de la capital. Esta decisión se enmarca en la conmemoración de los 71 años del JBB y el cumpleaños número 488 de Bogotá, según información del JBB. El proyecto permitió que ejemplares de esta exclusiva enredadera, endémica de la región, se plantaran en bosques urbanos, huertas comunitarias y aulas vivas, dentro de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

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El piloto inicial contempló la siembra de 17 plantas de Mutisia clematis en lugares emblemáticos como el Parkway, Canal Boyacá y El Tunal, donde recibirán seguimiento técnico y el respaldo de las comunidades locales y de los llamados guardianes del verde urbano. Gracias a la respuesta positiva de la ciudadanía, la iniciativa se amplió a otros sectores: San Carlos, Ciudad Montes, La Esmeralda, Bosques de Granada, Santa Helena, Tierra Viva, Arborizadora Alta y Timiza.

De acuerdo con María Claudia García, directora del JBB, este proceso responde al anhelo de Enrique Pérez Arbeláez, botánico fundador del Jardín Botánico, quien había expresado su deseo de ver la Mutisia clematis esparcida en todo el Distrito Capital. "Él escribió pedazos diciendo que la idea de esto era que esa planta debía estar en toda Bogotá", mencionó García, citada por el JBB. Este paso constituye la materialización de su legado, acercando la biodiversidad a la vida cotidiana de la ciudadanía y promoviendo la apropiación y educación ambiental.

La expansión de la Mutisia clematis no solo contempló bosques urbanos, sino también huertas comunitarias y aulas vivas, consolidando las conexiones entre ciencia, comunidad y cuidado. El JBB supervisará la adaptación de las plantas a sus nuevos entornos, mientras que los habitantes participan en el mantenimiento diario. Además, la comunidad local fue capacitada sobre el cuidado de la especie y recibió una cartilla pedagógica, con información sobre características, historia, pautas de protección y herramientas para monitorear el desarrollo de la planta, como la bitácora para registrar riego, brotes, flores y presencia de polinizadores.

Por tratarse de una enredadera, la Mutisia clematis requiere de elementos como mallas, guaduas, pérgolas y tutores para crecer y trepar, estructuras que se dispusieron en los nuevos espacios. Así, cada planta cuenta con un monitoreo técnico y el respaldo activo de las comunidades locales, para garantizar su preservación y correcta integración al entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se encuentra la Mutisia clematis en Bogotá y cuál es su importancia?

La Mutisia clematis se encuentra actualmente no solo en el Jardín Botánico de Bogotá, sino también en diversos espacios públicos, incluyendo el Parkway, Canal Boyacá, El Tunal y barrios como San Carlos y Timiza. Su importancia radica en ser una especie endémica y simbólica, cuya presencia en estos lugares promueve la biodiversidad y la educación ambiental en la ciudad.

¿Qué cuidados especiales requiere la Mutisia clematis al ser plantada en espacios urbanos?

La Mutisia clematis necesita estructuras que faciliten su crecimiento, como mallas o tutores, por tratarse de una enredadera. Además, requiere seguimiento técnico y comunitario, monitoreo constante, riegos regulares, registro de brotes, flores y polinizadores, así como protección mediante cerramientos para favorecer su adaptación y floración en entornos urbanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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