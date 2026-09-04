Por: Portal Bogotá

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En el marco de la programación cultural de Bogotá, se destaca una invitación especial para el público infantil y sus cuidadores. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), por medio del Programa Nidos, promueve el acceso de los más pequeños a eventos escénicos con la obra de teatro ‘Arenautas’. Esta propuesta está dirigida especialmente a niñas y niños entre 0 y 5 años, quienes podrán vivir una experiencia única el domingo 19 de septiembre de 2026 a la 1:40 p. m. en el parque el Ensueño, localizado en la calle 63 sur #64-90, en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la ciudad de Bogotá, la entrada será completamente gratuita y se permitirá el acceso únicamente hasta que se complete el aforo del lugar.

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La obra ‘Arenautas’ presenta una historia donde los protagonistas viajan por el desierto siguiendo una brújula que no funciona correctamente, lo que los lleva a vivir situaciones singulares, absurdas y simpáticas. Este recorrido escénico invita tanto a niños como a adultos a perderse en una trama que desafía la lógica y estimula la imaginación del público. Según Idartes, el espectáculo tiene como objetivo proponer formas divertidas de aprovechar el tiempo, enfrentando retos y superando incomodidades a través del juego y la creatividad conjunta.

La organización del evento subraya que cada menor debe estar acompañado por un adulto responsable, y no es necesario realizar inscripción previa ni presentar documentos de identidad para el ingreso. Además, se permite la presencia de mayores de seis años únicamente cuando hagan parte del núcleo familiar del menor de primera infancia. Es importante advertir que las mascotas no podrán ingresar a la función, con el fin de preservar la seguridad y comodidad de los asistentes más jóvenes.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Idartes y el Programa Nidos por fomentar la participación de la primera infancia en actividades culturales y artísticas, facilitando el acceso libre y seguro a espacios de convivencia y aprendizaje.

¿Cómo pueden participar los niños en la obra de teatro ‘Arenautas’ en Ciudad Bolívar?

Para que los niños participen en este evento, basta con asistir al parque el Ensueño el 19 de septiembre de 2026 antes de la 1:40 p. m. No es necesario inscribirse ni presentar documentos, solo estar acompañado por un adulto responsable. La entrada es libre hasta completar el aforo y no se admite el ingreso de mascotas.

¿Qué es el Programa Nidos del Instituto Distrital de las Artes (Idartes)?

El Programa Nidos, según lo anunciado por Idartes, es una estrategia que busca acercar el arte y la cultura a niños y niñas de la primera infancia, promoviendo actividades interactivas que potencian la imaginación, el aprendizaje y la convivencia mediante experiencias lúdicas y artísticas adaptadas a su edad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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