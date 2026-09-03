Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito, en Bogotá, intensificó sus acciones dirigidas a mejorar la convivencia y el respeto por el espacio público en el barrio Muzú. En este esfuerzo, la entidad, junto a otras autoridades competentes, llevó a cabo un reciente operativo enfocado en el control del parqueo indebido, con el objetivo principal de promover un uso más adecuado del espacio urbano y avanzar hacia una movilidad más ordenada en esta zona del sur de la capital, según información oficial compartida por la administración local.

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Durante la intervención, el operativo concluyó con la imposición de 13 infracciones C2, así como la inmovilización de dos vehículos, los cuales fueron trasladados a patios, de acuerdo con los resultados entregados tras la jornada. Estas acciones demuestran la aplicación efectiva de la normatividad vigente y la intención de ejercer control real sobre quienes incumplen las reglas de estacionamiento. La infracción C2, tipificada en el código de tránsito colombiano, sanciona el estacionar en sitios prohibidos, una conducta frecuente en barrios residenciales y que suele afectar negativamente la movilidad y el adecuado aprovechamiento del espacio público.

La alcaldesa local, Claudia Verónica Collante Dussán, resaltó en declaraciones oficiales la importancia de mantener el trabajo coordinado entre las diferentes entidades para asegurar el respeto por el espacio público y lograr mejorar la movilidad en sectores como Tunjuelito. La funcionaria insistió en que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer la convivencia ciudadana y garantizar que el uso de la vía pública no represente un obstáculo para la circulación ni altere la armonía en los barrios.

Asimismo, la Alcaldía Local de Tunjuelito anunció que continuará fortaleciendo este tipo de operativos de control y campañas de sensibilización en diferentes barrios de la localidad. La meta es seguir incentivando el cumplimiento de la normativa vigente y afianzar el compromiso ciudadano para una mejor convivencia, con énfasis en el uso responsable del espacio y la generación de una cultura de respeto entre los habitantes.

¿Cuáles fueron los resultados del operativo de control al parqueo indebido en Muzú?

Según información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, el operativo en el barrio Muzú arrojó como resultados la imposición de 13 infracciones C2, que corresponden al parqueo en sitios no autorizados, y la inmovilización de dos vehículos que fueron llevados a patios, evidenciando la aplicación estricta de la normatividad sobre el uso del espacio público.

¿Por qué es importante el respeto por el espacio público en la movilidad de los barrios de Bogotá?

De acuerdo con la alcaldesa local Claudia Verónica Collante Dussán, el respeto por el espacio público es esencial para garantizar una movilidad ordenada y una convivencia armónica en los barrios, ya que el parqueo indebido puede generar obstáculos, congestión y alteraciones que afectan la dinámica de toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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