Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital colombiana continúa fortaleciendo su oferta cultural para la primera infancia. De acuerdo con información del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el próximo sábado 12 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., las familias podrán disfrutar de la obra de teatro ‘¡Aaaa-Chis!’. Este espectáculo hace parte del programa Nidos, una iniciativa centrada en el desarrollo artístico y cultural de los niños más pequeños.

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La función se realizará en el Museo de la Independencia - Casa del Florero, ubicado en la carrera Séptima #11-28, en el tradicional barrio de La Candelaria, en el centro de Bogotá. Se destaca que la entrada será gratuita y no se requiere inscripción previa ni la presentación de documentos de identidad para acceder al evento, lo que facilita la participación de los hogares interesados en el desarrollo artístico temprano.

Según detalla Idartes, ‘¡Aaaa-Chis!’ es una obra de teatro dirigida especialmente a niños en la etapa de primera infancia. La propuesta escénica fusiona ritmos folclóricos y anglosajones, creando una experiencia única de interacción con el público. El espectáculo cuenta la historia de cuatro seres microscópicos que arriban al escenario con una misión musical novedosa. Por medio de cuatro estaciones sonoras diferentes, estos personajes experimentan con distintos instrumentos, transformando situaciones cotidianas como los estornudos en canciones. Cada género musical que se explora a lo largo de la obra se convierte en una nueva oportunidad para la participación activa de los asistentes más pequeños.

Las condiciones de ingreso establecen que cada niño deberá estar acompañado por un adulto responsable. Además, aunque la invitación está orientada principalmente a la primera infancia, los niños mayores de seis años podrán asistir siempre que hagan parte del mismo grupo familiar. Es importante resaltar que no está permitido el ingreso de mascotas.

Esta iniciativa busca no solo ofrecer entretenimiento, sino también contribuir al desarrollo artístico y social de los niños, al propiciar espacios seguros, gratuitos y accesibles para explorar la música y el teatro en familia.

¿Qué es el programa Nidos y cómo beneficia a la primera infancia en Bogotá?

El programa Nidos, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), está enfocado en la promoción del arte y la cultura dirigida a niños de la primera infancia en Bogotá. A través de experiencias escénicas, musicales y sensoriales como la obra ‘¡Aaaa-Chis!’, se potencia la creatividad y el desarrollo integral de los más pequeños, brindándoles acceso a espacios culturales gratuitos y adaptados a sus necesidades.

¿Dónde y cuándo se presentará la obra ‘¡Aaaa-Chis!’ para niños en Bogotá?

La obra ‘¡Aaaa-Chis!’ se presentará el sábado 12 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Museo de la Independencia - Casa del Florero, ubicado en la carrera Séptima #11-28, en el centro histórico de Bogotá. La entrada será gratuita y abierta para familias con niños de la primera infancia y mayores de seis años que estén acompañados por sus familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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