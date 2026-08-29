La música no se detiene y esta semana trae estrenos para distintos gustos, desde reguetón y corridos tumbados hasta pop latino y sonidos anglo. Reykon, Natanael Cano, Kany García, Carín León y Pipe Bueno aparecen entre las novedades, mientras varios artistas colombianos siguen ganando espacio fuera del país.

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La fila de La Corte

La escena urbana vuelve a tener una semana movida con nombres conocidos y nuevas apuestas. Reykon el Líder presenta música nueva, mientras Natanael Cano marca su regreso a los corridos tumbados con un proyecto que conecta con sus raíces musicales.

‘Ulala’ – Reykon el Líder.

‘Natanael Cano Vol. 1’ – Natanael Cano.

‘No vivirías igual’ – Emyl Rusev.

‘Me necesita’ – Ovy On The Drums, Justin Quiles y MVRK.

‘Ojos brujos’ – Clarent ft. Omar Courtz.

Uno de los lanzamientos que llama la atención es el nuevo álbum de Natanael Cano, quien regresa oficialmente a los corridos tumbados con ‘Natanael Cano Vol. 1’, un proyecto que se suma a una etapa renovada del artista mexicano.

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Apuestas a tener en cuenta en La Corte

Las colaboraciones también tienen un espacio importante esta semana. Hay encuentros entre artistas de diferentes generaciones y estilos, además de canciones que recuperan sonidos conocidos para llevarlos a nuevas propuestas.

Kany García y Carín León vuelven a unir sus voces en ‘El Sombrero y La Camisa’, después de haber demostrado la química que existe entre ambos artistas.

Por su parte, Pipe Bueno presenta ‘La Bailada’, nuevo adelanto de ‘Aquí estoy yo’, su próximo álbum. También aparece Sai con ‘Hagámoslo real’, una propuesta que apuesta por recuperar el espíritu del reguetón romántico.

La lista se completa con David Bisbal y ‘Amigos del mundo’, mientras que MarteOvenuS, banda vinculada al equipo de Juan Luis Guerra, presenta una reversión de ‘Te Amo’, clásico de Franco de Vita, llevado a su propio estilo de bolero pop.

Finalmente, Las Posada presentan ‘De mí pa’ mí’, otra de las novedades que entran en el radar de esta semana.

Ritmos del anglo

Los clásicos también tienen espacio en La Corte. The Beatles vuelven a aparecer en la conversación musical con ‘Day Tripper’, canción grabada durante las sesiones de Rubber Soul.

El tema, junto con ‘We Can Work It Out’, estaba pensado originalmente para publicarse como un sencillo independiente de doble cara A y no hizo parte del álbum.

La minuta de La Corte

La semana también deja noticias que van más allá de los lanzamientos musicales. Maluma fue incluido en la primera Clase de Leyendas de Hot Wheels como parte de la campaña ‘Challenge Accepted’.

El artista colombiano participó en el diseño de un vehículo inspirado en su álbum ‘Loco por volver’, llevando su identidad artística a una colaboración con una de las marcas más reconocidas de juguetes y coleccionables.

Colombia también suena fuerte fuera del país

La música colombiana continúa encontrando espacio en otros mercados. Según el listado compartido por Spotify, estas fueron las diez canciones que más resonaron fuera de Colombia:

Burna Boy y Shakira – ‘Dai Dai’. Aria Vega y Ryan Castro – ‘CHÉVERE (premium_remix)’. Manuel Turizo – ‘Por un Pendejo no se llora’. Beéle y Shakira – ‘ALGO TÚ’. Feid, Maisak y Maluma – ‘Te Entiendo (Remix)’. Greg Gonzalez y Karol G – ‘Después de ti’. Myke Towers, Ovy On The Drums y W Sound – ‘5 Estrellas – W Sound 23’. Feid – ‘Que vuelta vox’. Aria Vega – ‘CHÉVERE (joesón_type_beat)’. Feid y Luis Fonsi – ‘CAMBIARÉ’.

El listado deja un dato importante para la industria nacional: varios de los artistas colombianos más importantes del momento continúan teniendo presencia internacional, con canciones que logran conectar con audiencias por fuera del país.

Nuestra agenda

Los conciertos también comienzan a tomar protagonismo en la agenda de los próximos meses. Álvaro Díaz arranca esta semana su gira Omakase, que recorrerá 33 ciudades y contará con una nueva generación de artistas puertorriqueños como actos de apertura.

El artista tendrá dos presentaciones en Bogotá, programadas para el 3 y 4 de septiembre.

Otro de los grandes regresos será el de Chayanne, quien llegará nuevamente a Medellín después del éxito de su ‘Bailemos Otra Vez Tour’. El artista se presentará en Davi Arena el 19 de noviembre.

La música colombiana también tendrá representación con Beéle, quien llegará al mismo escenario de Medellín el 28 de noviembre. El cantante prepara una presentación en la que sus seguidores podrán disfrutar algunos de los principales éxitos de su carrera.

Y para los amantes del género urbano, Omar Courtz confirmó su presentación en Bogotá el 13 de noviembre, como parte de su gira ‘Por Si Mañana No Estoy Tour’. El puertorriqueño llevará su propuesta al Movistar Arena.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.