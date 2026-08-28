El aclamado intérprete Carín León sumó un hito histórico a su carrera al debutar en Japón durante el festival Summer Sonic, uno de los eventos de verano más importantes de ese país. El embajador global de la música mexicana se subió por primera vez a los escenarios nipones en el circuito de festivales de la ciudad de Osaka. Frente a una concurrida multitud congregada en la tarima de The Mountain —el escenario internacional—, el artista interpretó sus mayores éxitos, destacando el tema “Primera Cita”, el cual fue coreado con entusiasmo por el público japonés.

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Al término de su presentación, el cantante agradeció la cálida recepción con unas emotivas palabras dirigidas a los asistentes: “Gracias, Japón, por tanto cariño, tanto amor. Qué experiencia tan inolvidable venir a este gran país. Qué locura, todavía no nos creemos lo que está sucediendo. ¡Que viva Japón y su gente!”.

Antes de su llegada oficial al festival, el oriundo de Hermosillo, Sonora, sorprendió a los locales y a sus fanáticos al ser captado grabando de forma íntima y acústica algunas de las canciones de su álbum más reciente, titulado MUDA, en un templo budista tradicional de Osaka. Aunque el artista compartió un adelanto en sus historias de Instagram, los videos detrás de escena circularon rápidamente en la plataforma TikTok, incrementando la expectativa de sus seguidores.

Posteriormente, el sábado llegó el turno de Tokio, donde el intérprete hizo historia al convertirse en el primer cantante mexicano en encabezar un cartel en la capital japonesa. En esta ocasión, León participó como curador oficial del Beach Stage, seleccionando a LATIN MAFIA y a Paloma Morphy como representantes de la nueva generación de la música mexicana. Entre los espectadores destacados en la audiencia figuraron la actriz mexicana Regina Blandón y el músico Jay de la Cueva.

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En paralelo a su paso por tierras asiáticas, el artista presentó la semana pasada su nuevo sencillo “Qué Andas Haciendo” junto a la agrupación argentina Ke Personajes, un tema de despecho en clave de cumbia que ambos músicos estrenaron en exclusiva durante un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de una gira por Latinoamérica que incluyó paradas en Perú y Colombia.

Tras sus exitosas presentaciones en Osaka y Tokio, Carín León viajó a Estados Unidos para afinar los preparativos de su debut en la Sphere de Las Vegas, donde tiene programadas siete presentaciones durante los dos primeros fines de semana de septiembre. Con este logro, se convertirá en el primer artista latino en pisar dicho recinto. Posteriormente, el intérprete continuará su recorrido con el MUDA Tour Norteamérica, visitando ciudades de California a mediados de septiembre antes de extender su gira hacia México a finales de octubre.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.