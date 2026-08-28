Por: El Espectador

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Juan Gabriel Vásquez, reconocido escritor colombiano, fue recientemente seleccionado como el ganador de la décima edición del Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz 2026. Dicho galardón, entregado por el distrito de Eunpyeong-gu en Seúl, Corea del Sur, celebra la trayectoria de Vásquez y resalta el impacto de su obra en la literatura contemporánea.

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De acuerdo con el comunicado divulgado por la organización, el jurado valoró especialmente “la manera en que su obra aborda, mediante una narrativa compleja y profundamente comprometida con la memoria, la violencia política y los traumas heredados de la historia contemporánea de Colombia”. Esta apreciación reconoce la capacidad del autor de sumergirse en el tejido social y político del país, mostrando en sus novelas un compromiso por preservar la memoria y buscar la reflexión sobre los hechos que han marcado a la sociedad colombiana.

El Premio Literario Lee Ho-chul fue creado en 2017 con el fin de honrar el legado del escritor coreano Lee Ho-chul y fomentar su aspiración de paz y reunificación. Desde su establecimiento, el reconocimiento se otorga a autores cuya literatura promueve la reflexión sobre temas como los conflictos bélicos, la violencia, la discriminación, el desplazamiento y las divisiones sociales. Según la convocatoria, la obra de Vásquez encarna estos valores, por lo que fue seleccionada tras un riguroso proceso que incluyó ocho rondas de evaluación protagonizadas por expertos literarios, académicos y periodistas desarrolladas entre enero y junio.

Juan Gabriel Vásquez es conocido por títulos como El ruido de las cosas al caer, Esto ha sucedido, Volver la vista atrás y Los nombres de Feliza. Además de este nuevo reconocimiento, su carrera ha sido distinguida con premios de gran relevancia internacional como el Alfaguara de Novela, el International IMPAC Dublin Literary Award y el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

La entrega oficial del Premio Lee Ho-chul por la Paz, que incluye una estatuilla y una dotación de 40 millones de wones surcoreanos, se realizará el 18 de septiembre en el Lee Ho-chul Book Concert Hall de Seúl, donde Vásquez recibirá este galardón como reconocimiento a una obra literaria que promueve el diálogo y la memoria en torno a los temas de conflicto y reconciliación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Gabriel Vásquez y qué libros ha escrito?

Juan Gabriel Vásquez es un escritor colombiano cuya obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Entre sus principales libros se encuentran El ruido de las cosas al caer, Esto ha sucedido, Volver la vista atrás y Los nombres de Feliza. Sus textos abordan temas como la memoria, la violencia política y los traumas históricos en Colombia, lo que le ha valido múltiples premios literarios.

¿Qué representa el Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz y qué valores promueve?

El Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz fue creado en 2017 para preservar el legado del escritor coreano Lee Ho-chul y su aspiración de paz y reunificación. Este galardón distingue a autores cuyas obras literarias contribuyen a la reflexión sobre conflictos asociados con la guerra, la violencia, la discriminación, el desplazamiento y las divisiones sociales, reconociendo a quienes promueven la memoria, el diálogo y la reconciliación en sus escritos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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