Por: El Espectador

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En la tarde del viernes 28 de agosto, las autoridades de Colombia efectuaron la entrega formal a Chile de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “Gocho”, un ciudadano vinculado por las autoridades chilenas con el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Este crimen ocurrió en Santiago de Chile en febrero de 2024, un hecho que conmocionó a la opinión pública y derivó en una fuerte respuesta de los cuerpos de seguridad de ambos países. De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Carrillo Ortiz es señalado como supuesto integrante del Tren de Aragua, una estructura criminal transnacional originada en Venezuela y conocida por sus amplias operaciones ilícitas, entre las que se cuentan secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y narcotráfico.

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La captura de Carrillo Ortiz tuvo lugar el 6 de febrero de 2025 en Chiquinquirá, municipio del departamento de Boyacá en Colombia. Esta importante detención fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y varios organismos de cooperación internacional. Posteriormente, las autoridades acordaron su traslado en un vuelo militar de la Fuerza Aérea Chilena, donde Carrillo Ortiz enfrentará a la justicia por los severos delitos que se le adjudican.

El caso del exmilitar Ronald Ojeda Moreno ha sido particularmente impactante. El 21 de febrero de 2024, Ojeda fue secuestrado en territorio chileno. Diez días más tarde, el 1 de marzo, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida, con indicios de tortura, dentro de una maleta que había sido enterrada bajo cemento. Este suceso llevó a una serie de capturas en enero de 2025, cuando la policía chilena detuvo a al menos una docena de presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes estarían relacionados con el crimen.

Un aspecto relevante de la investigación fue la declaración de un supuesto testigo, quien manifestó ante la Fiscalía de Chile que el asesinato habría sido ordenado por Diosdado Cabello, quien para la fecha era ministro del Interior y Justicia de Venezuela. No obstante, esta versión permanece en proceso de verificación judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, y cuál fue su rol en el caso Ronald Ojeda?

Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “Gocho”, es un ciudadano señalado como integrante del grupo criminal Tren de Aragua y sindicado de participar en el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile durante febrero de 2024. Su rol específico en el crimen es investigado por las autoridades chilenas, quienes recibieron su extradición para que enfrente cargos formales.

¿Qué es el Tren de Aragua y cuáles delitos se le atribuyen, según las autoridades?

De acuerdo con información proporcionada por la Dijín y reportes oficiales, el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional que nació en Venezuela y ha extendido su accionar a otros países. Se le atribuyen delitos como secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y narcotráfico, siendo uno de los principales focos de investigación por su capacidad para operar de manera internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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